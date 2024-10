video suggerito

Teresa Langella a Uomini e Donne ringrazia Maria De Filippi: "In un periodo nero mi hai dato un lavoro" Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ospiti di Uomini e Donne nella puntata di oggi, mercoledì 2 ottobre, hanno dedicato parole di affetto e stima a Maria De Filippi con una lunga lettera. La coppia nata nel dating show nel 2019, poche settimane fa si è giurata amore eterno.

A cura di Gaia Martino

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti di Uomini e Donne oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, per raccontare del loro matrimonio celebrato lo scorso 14 settembre. La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi nel 2019 ha raccontato la felicità provata e ringraziato la padrona di casa per avergli permesso di conoscersi. L'ex tronista ha letto una lunga lettera scritta per la conduttrice: con la voce rotta dal pianto, ha ricordato quando le fu proposto il trono. "Venivo da un periodo nero", le parole.

Le parole di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne

"Sono felice, oltre il cielo e l'universo. Sono in un vortice di emozioni. Ogni volta, pensare che sin dalle prime volte, avevo già sentito qualcosa. Non mi sono mai sbagliata", le prime parole di Teresa in studio. "Ero teso a venire qui, litigavamo sempre in questo studio. Lei ha fatto 1 ora e mezzo di ritardo in Chiesa, le era rimasto qui quel no" ha aggiunto Andrea Dal Corso, ricordando quando al momento della scelta si tirò indietro. "Incontrarsi per noi è stato difficile. Questo è l'esempio che quando c'è amore, vai oltre. Non esistono differenze, divisioni, non esiste nulla" ha commentato l'ex tronista prima di leggere la lettera scritta per Maria De Filippi.

La lettera per Maria De Filippi

Teresa Langella, con la voce rotta dal pianto, ha così letto la lunga lettera scritta per Maria De Filippi. "Cara Maria, quante cose vorremmo dirti. In questi anni in più occasioni non abbiamo mai smesso di pensarti e nel giorno più importante ci siamo dati la conferma più grande. Se non fosse stato per te, per la tua incredibile squadra, tutto questo non sarebbe potuto accadere. Tu mi hai dato tanto a livello umano, emotivo e anche lavorativo. Venivo da un periodo nero. Lo hai fatto con cuore e senza chiedere in cambio niente. Ci hai aperto una vita fatta di moltissime opportunità. Tu che unisci culture diverse, fai nascere grandi amori emozionando l'Italia intera. Ti diciamo grazie. Questa lettera non basterà a dimostrarti la nostra gratitudine e riconoscenza ma ci auguriamo di poter passare del tempo con te. La vita corre in fretta e trascorrere i momenti con chi si vuole bene è la cosa più preziosa che ci resta. Ti voglio bene", le parole. La padrona di casa ha abbracciato forte l'ex tronista prima di invitarla a ballare con il neo marito.