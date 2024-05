Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano: “Non pensavamo saremmo arrivati a questo punto”

video suggerito

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ospiti nella puntata di Verissimo di sabato 11 maggio, annunciano la data del loro matrimonio. La coppia, nata grazie al programma di Uomini e Donne, racconta l'emozione por i preparativi delle nozze e parla del legame che li unisce da cinque anni.

"Siamo nel pieno dei preparativi"

Andrea Dal Corso spiega a Silvia Toffanin che lui e la sua compagna si trovano nel bel mezzo dei preparativi per le nozze: "Siamo lì lì per dire che è tutto pronto". Il matrimonio verrà celebrato il 14 settembre, nel momento in cui i due danno la notizia, Teresa Langella confessa di emozionarsi anche solo ad annunciare la data: "Io vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità".

La denuncia di Teresa Langella

Silvia Toffanin ricorda a Teresa Langella di quando l'anno scorso aveva raccontato a Verissimo di aver subito molestie da parte di un medico. Langella torna a parlare della vicenda:

Sono ancora in attesa ma sono molto fiduciosa. Ho dei timori perché circa due settimane fa ho sentito l'avvocato e ho paura di non riuscire a dire, insieme ad altre donne, ‘sì abbiamo vinto noi'. La legge deve funzionare un po' di più. Quel medico non opera più, parlavano di carcere ma questo non è ancora avvenuto. Non è successo solo a me ma anche ad altre donne.

La lettera di Andrea Dal Corso per Teresa Langella

"Io ho avuto una presenza di mio papà un po' a singhiozzi. Questo è stato abbastanza difficile, soprattutto nell'adolescenza. Mi sono affidato a mia nonna e mia madre – spiega Andrea Dal Corso – Questo calore che invece mi sta dando ora mi fa vedere tutto con occhi diversi. Mi sembra di abbracciare quell'Andrea piccolino, vorrei dirgli che le cose si sistemano". Teresa Langella, invece, si commuove per la lettera di sua sorella, proiettata in un video in studio. Non è l'unica sorpresa per lei, anche il suo futuro marito le dedica una lettera:

Ciao amore mio, che bella che sei, non te l'avevo ancora detto oggi. Non voglio rovinarti il trucco ancora di più e non voglio singhiozzare. Voglio dirti solo cose belle e felici. Sai che non ho il potere della sintesi e quindi ti ho preprato sette motivi per cui desidero sposarti. Perché sei la persona più umile e più bella dentro che conosca. Perché hai una famiglia speciale che adoro. Per il profumo della tua pelle e dei tuoi capelli. Perché condividi la mia più grande passione, che è viaggiare, ma che con te ha un altro sapore. Voglio sposarti perché mi fai sentire al sicuro e perché so per certo che un giorno sarai una mamma fantastica. Perché siamo il simile nel dissimile. Perché mi completi e perché prendermi cura di te mi riempie come uomo. Non farti paranoie sull'abito perché a me indossare quello sguardo che mi ha fatto innamorare e che mi fa innamorare ogni giorno.