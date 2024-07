Ascolti tv mercoledì 17 luglio: chi ha vinto tra La Partita del Cuore e Segreti di famiglia

video suggerito

La prima serata di ieri, mercoledì 17 luglio 2024, ha offerto agli spettatori eventi musicali, serie tv e programmi di approfondimento. Rai Uno ha intrattenuto i telespettatori con La partita del cuore andata in scena, in campo, lo scorso martedì e trasmessa ieri sera in prima serata. Su Canale5, invece, è andata in onda una nuova puntata della soap opera turca, Segreti di famiglia. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con La partita del cuore e Canale5 con Segreti di famiglia

La partita del cuore andata in onda su Rai 1, in prima serata, ieri mercoledì 17 luglio, ha intrattenuto 2.165.000 spettatori pari al 18.2% di share. Il match ha visto scontrarsi la Nazionale cantanti contro i politici: questi ultimi hanno vinto il match ai rigori e grazie all'intesa Renzi-Schlein, dopo l'intervallo che ha visto l'omaggio al cantante Pino D'Angiò morto lo scorso 6 luglio. Segreti di famiglia, la soap opera turca andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata seguita da 1.630.000 spettatori con uno share del 13.7%. Vince la sfida in termini di ascolti tv l'evento benefico andato in onda su Rai1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 è andato in onda il telefilm L'ispettore Coliandro che è stato seguito da 864.000 spettatori pari al 6.4% di share. Newsroom su Rai 3 ha intrattenuto 784.000 spettatori e il 5.4% di share. Chicago Fire su Italia Uno ha raccolto davanti al video 986.000 spettatori pari al 6.9% di share, Zona Bianca su Rete 4 ha segnato 702.000 spettatori (6.4% di share). Pechino Express La via delle Indie su Tv8 ha intrattenuto 296.000 spettatori con il 2.3% di share. Quattro matrimoni e un funerale sul NOVE ha intrattenuto 534.000 spettatori (4.1% di share). La Torre di Babele su La7 ha raccolto davanti al video 487.000 spettatori e il 3.5% di share.