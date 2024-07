È morto Pino D’Angiò, il cantautore aveva 71 anni

video suggerito

È morto a 71 anni il cantautore Pino D'Angiò, che negli anni '80 raggiunse uno straordinario successo con Ma quale idea. Il cantante, nato a Pompei il 14 agosto 1952, è scomparso sabato 6 luglio. La notizia è apparsa in una nota pubblicata dalla famiglia sul profilo Instagram dell'artista.

Pino d'Angiò, l'annuncio della sua scomparsa

Nella nota apparsa sul profilo Instagram di Pino D'Angiò si legge: "Non esistono parole per spiegare il buio in questo momento. Con immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciati". Il messaggio continua con un pensiero dedicato all'artista: "Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti. La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l'immaginabile, Questo eri, sei e rimarrai".

La carriera di Pino D'Angiò

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 al fianco dei BNKR44, anche i più giovani avevano riscoperto uno dei brani più famosi di Pino D'Angiò: Ma quale idea. Complici anche i social, tra cui piattaforme come TikTok, le canzoni dell'artista nell'ultimo periodo avevano acquisito un rinnovato successo. L'artista, nato a Pompei il 14 agosto 1952 e il cui vero nome è Giuseppe Chierchia, durante l'infanzia si trasferì a New York a causa del lavoro del padre. Al suo ritorno in Italia si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Siena, per poi esibirsi in vari locali per guadagnare qualcosa. Il successo arrivò negli anni '80 grazie a Ma quale idea, considerato da molti come uno dei primi brano rap in Italia. D'Angiò venne premiato come miglior paroliere d'Italia e successivamente iniziò a comporre canzoni per artisti di spicco, tra cui Mina, raggiungendo grande fama anche all'estero. Nella sua carriera artistica ha lavorato anche come doppiatore, produttore musicale e conduttore di programmi radiofonici e televisivi in Rai. Pino D'Angiò recitò anche a teatro ed ebbe un ruolo nel film Il camorrista di Giuseppe Tornatore. Per un lungo periodo si tenne lontano dalla musica a causa di problemi di salute, tornando sulla scena nel 2022 prima al fianco di Franco126 poi dei BNKR44 per la serata cover del 74esimo Festival di Sanremo.

Pino D'Angiò insieme ai BNKR44 al Festival di Sanremo 2024

Pino D'Angiò, la vita privata e la malattia

Nel 1979 Pino D'Angiò si sposò con Maria Teresa e nel 1981 diedero il benvenuto a Francesco, il loro unico figlio. Per anni l'artista fece i conti con un cancro alle corde vocali, subendo sei operazioni alla gola, e con altri problemi di salute, tra cui una trombosi agli arti inferiori, un infarto e un arresto cardiaco. L'artista, in una delle puntate di Oggi è un altro giorno in onda 2021, raccontava: "Ho sempre vissuto questa cosa pensando ‘Vediamo come va a finire’. Anche perché, del resto, cosa vuoi fare? Si dice sempre ‘Lui sta combattendo contro il cancro’ ma è una bugia pazzesca! Tu non stai combattendo proprio niente, tu stai zitto e aspetti e speri".