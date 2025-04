video suggerito

È morto a 71 anni David Thomas, fondatore dei Pere Ubu: “Sapeva di stare registrando l’ultimo album” Il fondatore dei Pere Ubu David Thomas è morto all’età di 71 anni dopo una lunga malattia. Il cantante stava registrando un nuovo album, ma sapeva che sarebbe stato l’ultimo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Il cantante dei Pere Ubu David Thomas è morto il 23 aprile all'età di 71 anni. A renderlo noto è stata la stessa band con un messaggio sui propri social, spiegando che il cantante è scomparso dopo una lunga malattia: "David Thomas, 14 giugno 1953 – 23 aprile 2025.David Lynn Thomas, cantante dei Pere Ubu, Rocket From The Tombs e multiplo progetto solista, è morto dopo una lunga malattia. Mercoledì 23 aprile 2025, è morto nella sua città natale di Brighton & Hove, con al suo fianco la moglie e la figliastra più giovane" aggiungendo che l'uomo è morto mentre alla radio stavano passando gli MC5

Il comunicato della band continua spiegando che l'uomo ha espresso il desiderio di essere riportato nella sua casa in Pennsylvania e soprattutto che era al lavoro sul nuovo album della sua nuova band: "Alla fine sarà riportato alla sua casa, la fattoria in Pennsylvania, dove ha insistito per essere ‘buttato nel fienile'. David Thomas e la sua band stanno registrando un nuovo album. Sapeva che sarebbe stato l'ultimo. Cercheremo di continuare con il missaggio e il completamento del nuovo album in modo che la sua ultima musica sia disponibile per tutti. A parte questo, ha lasciato istruzioni che il lavoro dovrebbe continuare a catalogare tutti i nastri degli spettacoli dal vivo tramite la pagina ufficiale di Bandcamp".

"La sua autobiografia era quasi completata e noi la finiremo per lui – continua la nota -. Il Patreon di Pere Ubu continuerà come comunità, gestita da communex. Vi lasciamo con le sue stesse parole, che riassumono chi era meglio di noi: ‘Mi chiamo David Fottuto Thomas… e sono il cantante della migliore fottuta rock n roll band del mondo'". E in effetti i Pere Ubu sono stata una scintilla nel mondo musicale anni 70/80 grazie al loro garage rock. Thomas, nato a Miami e cresciuto a Cleveland in Ohio, formò la sua prima band i Rocket From the Tombs, nel 1974 ma non ebbero il successo sperato, a differenza dei Pere Ubu, formati poco dopo e il cui nome si deve a all'opera teatrale di Alfred Jarry.

La band esordì nel 1975 con "30 Seconds Over Tokyo" ottenendo un contratto discografico e pubblicando il loro capolavoro The Modern Dance nel 1978 che diventò un punto di riferimento per il movimento post punk, pur non ottenendo un vero e proprio successo commerciale. La band si sciolse brevemente subito dopo, ma poi si riformò e si risciolse dopo la pubblicazione dell'album "Song of the Bailing Man", ma tornarono ancor assieme e in totale hanno pubblicato 14 album, benché Thomas abbia pubblicato anche album fuori dalla band. Dopo essersi riformati nella seconda metà degli anni '80 la band aumentò il successo commerciale.