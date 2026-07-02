Ondata di maltempo sull’Italia, temporali e grandine: alberi caduti in Veneto, allagata la stazione di Bologna

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia: alberi caduti in Veneto, in Emilia allagati i sottopassi della stazione di Bologna e in Toscana è a rischio il Palio di Provenzano a Siena.

Italia nella morsa del maltempo: dopo il caldo estremo dei giorni scorsi, è arrivata la temuta perturbazione che sta portando temporali e forte vento su quasi tutta la Penisola. Le situazioni più difficili si registrano in Veneto e in Emilia Romagna, dove sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco a casa di alberi caduti e allagamenti, come è successo alla stazione di Bologna. Ma non solo: è per questo che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta rossa, arancione e gialla per oggi 2 luglio su un totale di 15 regioni.

In Veneto grandine e allagamenti: quasi 400 interventi dei pompieri

Come abbiamo visto, da ieri la situazione in Veneto è sotto osservazione. Resta arancione l'allerta per la mattinata di oggi in quasi tutta la regione, tra Pedemontana, alta pianura centrale e Bassa padovana. Un principio di tromba d'aria, con nube a imbuto, ha divelto già mercoledì a Gallio un fienile, facendo volare le lamiere in strada. Nessun ferito. Alberi caduti, acquazzoni e allagamenti tra Recoaro, Valdagno, Cornedo e Trissino. Tra i comuni più colpiti c'è Brogliano.

Grandine violenta a Chiampo e Isola Vicentina. A Bassano danneggiato dal vento il cantiere di ristrutturazione del Tempio Ossario. Nel trevigiano ci sono stati vari blackout, soprattutto tra Mogliano e Preganziol, mentre a Tarzo è caduto un fulmine e ha incendiato un deposito di legna. Fino a questa mattina sono stati circa 400 gli interventi totali dei vigili del fuoco a livelli regionale. La maggior parte ha riguardato il taglio e la rimozione di alberi e rami spezzati, oltre alla messa in sicurezza di pali pericolanti a seguito delle forti raffiche di vento.

Maltempo in Emilia Romagna, allagata la stazione di Bologna

Nelle ultime ore sono stati oltre 800 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'Emilia Romagna: la gran parte delle operazioni legate al forte vento. La temperatura è crollata con punte di 16 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni, e resta il maltempo. A Bologna, dopo la pioggia caduta nella notte, risulta allagata la stazione ferroviaria. Sui social circolano video di alcuni cittadini con pozzanghere, scoli e acqua che cade dal soffitto nel tratto sotterraneo che collega le due parti della struttura, quella affacciata su piazza Medaglie d’Oro e quella dell’alta velocità che versa sulla Bolognina. In viale Aldo Moro, all'altezza delle scuole Besta, un albero è crollato su una vettura in transito con a bordo due passeggeri di 34 e 29 anni. Oltre 100 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco anche nel Modenese, nel Reggiano e nel Parmense.

Nelle Marche albero cade su auto in transito, in Toscana palio di Siena a rischio

Sono circa 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a seguito dell'ondata di maltempo che nella serata di ieri ha interessato anche il centro-nord delle Marche. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale e alcuni incendi di sterpaglie. Nella zona Torrette di Ancona, sempre nella serata di ieri, un albero è caduto su un'autovettura in transito, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né si registrano persone coinvolte.

Sempre nella Marche, un vigile del fuoco folgorato durante un intervento: è grave. L'uomo era intervenuto con una squadra per domare un piccolo incendio che aveva interessato un campo, a Sirolo, m sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica, partita da un cavo danneggiato da un albero caduto.

In Toscana, invece, il maltempo sta mettendo a rischio il Palio di Siena. Il Comune ha già annullato a causa della pioggia la provaccia, prevista per questa mattina, che anticipa il Palio di Provenzano, in programma questa sera. Dalle trifore di Palazzo pubblico l'amministrazione ha esposto la bandiera verde, segnale della sospensione.