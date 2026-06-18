È morto Walter Parazaider a 81 anni: il fondatore dei Chicago era malato di Alzheimer

Il sassofonista e fondatore dei Chicago Walter Parazaider è morto a 81 anni: il musicista era malato di Alzheimer.

Walter Parazaider dei Chicago – ph Rick Kern:WireImage

È morto a 81 anni Walter Parazaider fondatore della band Chicago, il musicista era malato di Alzheimer. Lo ha confermato la figlia con un post su Facebook in cui ha scritto che il padre, il suo eroe non c'era più e che lei non era riuscita ad arrivare in tempo: "Se n'è andato in pace circa 20 minuti fa. Non c'è più dolore. Niente più lotta. Sapevo dentro di me che non ce l'avrei fatta a tornare in tempo. E sapevo che sarebbero stati solo lui e mia madre. È come era all'inizio. Solo loro due". La donna ringrazia tutti quelli che hanno amato il padre, pur non conoscendolo personalmente e spiega che questi ultimi sei anni, dalla diagnosi, sono stati quelli peggiori: "Sono così grata che il mio papà non soffra più".

La moglie JacLynn ha dichiarato a TMZ che il marito "Ha combattuto con coraggio contro l'Alzheimer e purtroppo la sua battaglia si è conclusa stasera" e ha aggiunto: "Ci mancherà moltissimo… Siamo stati sposati per 59 anni e abbiamo vissuto 59 anni meravigliosi". Nato nella piccola città di Maywood, nell'Illinois, Parazaider contribuì alla formazione dei Chicago nel 1967 insieme a Peter Cetera, Terry Kath, Robert Lamm, Lee Loughnane, James Pankow e Danny Seraphine. L'ispirazione gli venne dal lavoro che i Beatles fecero per "Revolver".

Lo fecero nella città che avrebbe dato il nome al gruppo che inizialmente si chiamava The Big Thing, poi Chicago Transit Authority, prima di abbreviare il nome in quello con cui tutto il mondo li avrebbe conosciuti. Nonostante la band abbia cambiato formazione, negli anni, Parazaider – che ha suonato strumenti a fiato e il sassofono – è rimasto membro del gruppo fino al suo ritiro nel 2018. Con lui la band ottenne successi come "If You Leave Me Now" del 1976, "Hard to Say I'm Sorry" del 1982 e "Look Away" del 1988 che raggiunsero la prima posizione nella classifica dei singoli di Billboard.

Leggi anche È morto Carlo Ginzburg, lo storico di fama internazionale aveva 87 anni

Sono cinque, invece, gli album in testa alla classifica, con il classico "Chicago V" che rimase per nove settimane in vetta nel 1972. i Chicago hanno voluto ricordarlo con un post sui social in cui hanno voluto rendergli omaggio e ricordare che forse senza Parazaider la band non esisterebbe: "L'idea di una rock band con i fiati era di Walt. Ha messo insieme il gruppo e provavano nel seminterrato di casa di sua madre. È stato lui a darsi da fare per organizzare concerti per la giovane e sconosciuta band, che si esibiva con cover di successi da classifica nei bar di Chicago e dintorni. Gli saremo sempre grati per il suo contributo. Forse questa fantastica musica non sarebbe mai stata ascoltata se non fosse stato per la visione di Walt". I Chicago sono stati inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2016.