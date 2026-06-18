Saragat, Bianucci e Furedi nelle tracce di tipologia B alla Maturità 2026: gli autori scelti per il tema argomentativo

Tutte le tracce scelte dal Ministero per la Tipologia B alla Maturità 2026. Per il testo argomentativo previsti tre temi: gli autori scelti sono stati Saragat, Bianucci e Frank Furedi.

Immagine di repertorio.

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Come da tradizione, sono tre le tracce della Tipologia B scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la prima prova scritta della Maturità 2026, iniziata oggi, giovedì 18 giugno, alle 8,30. La Tipologia B è il Testo Argomentativo, suddiviso quindi in tre tracce diverse. Le tracce uscite quest'anno per la Tipologia B sono tratte da brani di Saragat, Bianucci e Furedi.

Gli alunni che hanno scelto questa tipologia dovranno quindi, a partire dal testo fornito (uno compiuto o comunque un estratto rappresentativo), sviluppare e produrre un argomento esponendo le loro riflessioni intorno al tema proposto.

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Traccia B1 – Discorso di Saragat tra le tracce

Per la tipologia B “Analisi e Produzione di un testo argomentativo” è stato scelto un testo tratto da Assemblea Costituente (Insediamento e discorso del Presidente Giuseppe Saragat), Seduta del 26 giugno 1946 in Camera dei Deputati.

Traccia B2 – scelto un testo di Bianucci

La Proposta B2: testo tratto da Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire, Zanichelli, Bologna, 2008. Pp. 125-126.

Traccia B3 – Frank Furedi

La proposta B3 è tratta da un brano di Frank Furedi, I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere.

Le tracce della tipologia B uscite gli scorsi anni

Nel 2025 il MIM ha scelto come tracce della tipologia B un testo di Piers Brendon, "Gli anni trenta" (B1), un testo di Riccardo Maccioni (B2) e un altro di Telmo Pievani dal titolo "Un quarto d'era" (B3). Quasi esattamente 12 mesi prima, nel 2024 la seconda tipologia prevista per il tema di italiano all'Esame di Stato prevedeva una riflessione sulla Guerra Fredda, a partire da un testo di Giuseppe Galasso; una considerazione sul patrimonio culturale a seguito di un testo di Maria Agostina Cabiddu e infine la produzione di un testo sul valore del silenzio dalle parole di Nicoletta Polla Mattiot.

Nel 2023, invece, gli alunni poterono scegliere sempre per la tipologia B tra un brano di Chabod (con una riflessione sull'idea di Nazione), un testo tratto da un libro di Piero Angela e un terzo sulla Guerra tratto da "Intervista con la storia" di Oriana Fallaci.