Maturità 2026, da domani partono gli orali: agli scritti 9 studenti su 10 superano la sufficienza
In attesa dell'inizio della prova orale della Maturità 2026, che comincerà tra oggi, lunedì 22 giugno, e domani, martedì 23, per la maggior parte degli studenti, si fa il punto sulle prove scritte, di cui stanno uscendo proprio in questi minuti i voti. Secondo le Sono le anticipazioni dei primissimi esiti delle prime due prove, raccolte da Skuola.net attraverso le testimonianze a caldo di 861 diplomandi a cui sono già stati rivelati i voti degli scritti, ben 9 maturandi su 10 avrebbero portato a casa un risultato superiore alla sufficienza e addirittura 1 su 6 il massimo possibile, ovvero 40 punti.
Analizzando le fasce di voto sin qui emerse, il quadro sorride alla stragrande maggioranza dei ragazzi. Considerando che le commissioni hanno a disposizione fino a 20 punti per ogni prova scritta, la sufficienza matematica totale è fissata a quota 24: secondo i dati di Skuola.net, ben l'88% del campione ha raggiunto o superato questo traguardo senza troppi patemi. Non solo: il 17% dei maturandi intervistati ha dichiarato di essere riuscito nell'impresa di portare a casa il punteggio massimo di 40 punti.
La fetta in assoluto più consistente della platea, pari al 39%, si è invece piazzata nella fascia medio-alta, ottenendo un punteggio compreso tra 32 e 39 punti, che equivale a una votazione media, considerando entrambe le prove, tra l'otto e il nove. Una quota altrettanto solida, il 32%, si è fermata nella fascia della sufficienza piena, totalizzando un bottino compreso tra i 24 e i 31 punti (indicativamente tra il sei e il sette). Più contenute le insufficienze: solamente poco più di uno studente su dieci, per l'esattezza il 12%, è scivolato sotto la soglia minima, raccogliendo meno di 24 punti complessivi al termine della due giorni di scritti.
Ma non è un dramma, anche per loro la soglia dei 60 punti – voto minimo di diploma – è alla portata. Parlano i numeri del recente passato, con i bocciati all’esame che alla fine sono davvero esigui: storicamente si attestano tra lo 0,1% e lo 0,2%.