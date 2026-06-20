Orali Maturità 2026, quando iniziano e finiscono: materie, regole e quando si rischia la bocciatura

Tutto quello che c’è da sapere sui colloqui orali della Maturità 2026, che cominceranno qualche giorno dopo la fine delle prove scritte: come funzionano, quanto durano e quali sono le novità più importanti.

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Archiviate le prove scritte della Maturità 2026, gli studenti già stanno pensando all'orale, che comincerà con tutta probabilità a partire da lunedì prossimo, 22 giugno. Si procederà in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio: chi fa scena muta rischia di essere bocciato.

Le date di inizio e fine dei colloqui orali della Maturità 2026

I colloqui orali possono cominciare anche da lunedì 22 giugno, la settimana successiva alle due prove scritte, quella d'italiano, tenutasi giovedì 18 giugno, e quella d'indirizzo venerdì 19. Ogni giorno possono essere interrogati massimo 5 studenti. Per quanto riguarda l’ordine dei candidati che dovranno presentarsi all'orale, è stata la commissione, durante la riunione plenaria del 16 giugno, a estrarre tramite sorteggio la classe da cui si partirà e, successivamente, la lettera che corrisponde all’iniziale del cognome del candidato a cui tocca dare il via alla prova. L'elenco è disponibile sul registro elettronico.

Come sarà il colloquio orale della Maturità 2026 e quando si rischia la bocciatura

Secondo quanto previsto dalla riforma della Maturità, approvata qualche mese fa, l'interrogazione si aprirà con una parte nuova, e cioè una riflessione sul percorso scolastico, con le quali gli studenti potranno raccontare esperienze, scelte e competenze sviluppate negli anni. Subito dopo si passerà al confronto sulle quattro discipline oggetto d'esame e conosciute da fine gennaio. La commissione proporrà domande su quattro materie, stabilite già lo scorso gennaio, valutando non solo i contenuti ma anche la capacità di fare collegamenti tra argomenti diversi. Infine, ci sarà uno spazio dedicato alla formazione scuola lavoro dove ci sarà la presentazione si una relazione o un elaborato multimediale sulle esperienze svolte. Inoltre, chi fa scena muta non verrà promosso.

Quanti punti vale l’orale alla Maturità 2026

Il colloquio includerà anche la verifica delle competenze di educazione civica la discussione delle prove scritte. Il punteggio massimo per l'orale è di 20 punti, assegnati sulla base di una griglia nazionale. La somma delle prove d'esame (tutte e tre valgono massimo 20 punti) e dei crediti scolastici darà il voto finale della Maturità.