Cosa è uscito alla seconda prova della Maturità 2026 per licei e istituti tecnici: l’elenco delle tracce

L’elenco completo e in aggiornamento delle tracce della seconda prova della Maturità 2026 per ciascun indirizzo di studi in aggiornamento: dalla versione di Quintiliano al Classico, al problema sul lago di Bracciano allo Scientifico.

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Sono uscite le tracce della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: a partire dalle 08:30 di oggi, venerdì 19 giugno, oltre 520mila studenti hanno dovuto vedersela con la materia caratterizzante il proprio indirizzo di studi. Per il liceo classico è stata scelta una versione di Quintiliano, mentre allo Scientifico ci sono stati i problemi e i quesiti di matematica.

L'elenco delle tracce per la seconda prova di indirizzo alla Maturità 2026 in aggiornamento

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle tracce della seconda prova della Maturità 2026 per ciascun indirizzo di studi. Tutte le tracce sono disponibili sul motore di ricerca disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito: