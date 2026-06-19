Maturità 2026, le tracce della seconda prova in diretta: latino al classico e matematica allo scientifico

Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove – 513.479 candidati interni e 14.128 esterni – mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Sono 273.854 gli studenti che arrivano dai licei; 167.136 dagli Istituti tecnici e 86.617 dagli Istituti professionali. Terminati gli scritti si passa agli orali che tuttavia non possono iniziare prima di due giorni dalla fine degli scritti, quindi si partirà dalla prossima settimana. Le scuole decideranno in autonomia il calendario ed è già stata estratta la lettera con la quale le commissioni inizieranno ad interrogare. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest'anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.