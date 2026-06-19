Maturità 2026, le tracce della seconda prova in diretta: latino al classico e matematica allo scientifico

Oggi in programma la seconda prova della Maturità 2026 con l'arrivo delle tracce per le materie di indirizzo: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, Economia Aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studio, tranne che per i licei musicali e coreutici dove la seconda prova si tiene in due giorni. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale.
Oggi seconda prova per 273.854 studenti dei licei e 167.136 degli istituti tecnici
Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove – 513.479 candidati interni e 14.128 esterni – mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Sono 273.854 gli studenti che arrivano dai licei; 167.136 dagli Istituti tecnici e 86.617 dagli Istituti professionali. Terminati gli scritti si passa agli orali che tuttavia non possono iniziare prima di due giorni dalla fine degli scritti, quindi si partirà dalla prossima settimana. Le scuole decideranno in autonomia il calendario ed è già stata estratta la lettera con la quale le commissioni inizieranno ad interrogare. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest'anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.
Cosa si può portare in sede d'esame
Il materiale che si può portare alla seconda prova scritta della Maturità 2026 cambia a seconda dell'indirizzo. I maturandi potranno portare con se' del materiale. Ad esempio, gli studenti del Liceo Classico e linguistico potranno portare con sé il vocabolario di greco e altri dizionari bilingue e monolingue, a quelli dello scientifico è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O. M. n. 205 Art. 17 comma 9).
Quante ora dura la seconda prova
La seconda prova della Maturità 2026 ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo. Le ore a disposizione per completare la prova, infatti, cambiano a seconda del liceo, dell'istituto tecnico o professionale che frequenti. L'appuntamento è alle 08.30 del prossimo 19 giugno. Nella maggior parte dei casi la prova si svolge in un giorno e ha la durata massima di 6 o 8 ore, ma ci sono alcune eccezioni: la prova del liceo classico, ad esempio, ha una durata massima di 4 ore, allo scientifico di 6 mentre quella nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno (escluso il sabato).
Cosa è successo alla prima prova della Maturità 2026: la traccia su Calabresi la più scelta
In attesa dell'apertura dei plichi della seconda prova, il MIM ha reso noto che la traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta della Maturità 2026 è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba”, svolta dal 23,2% dei maturandi. Il brano era la seconda proposta nell’ambito della “Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.
La seconda traccia più amata dagli studenti è stata la terza proposta della “Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo”: il brano tratto dal saggio di Frank Furedi “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”, scelta dal 20,7%.
A partire dalle 08:30 l'apertura del plico telematico per la seconda prova della Maturità 2026
Manca poco più di un'ora all'apertura del plico telematico con le tracce della seconda prova scritta della Maturità 2026: il MIM renderà note le chiavi per l'apertura dei plichi e da lì comincerà la prova che avrà durata diversa a seconda degli indirizzi di studio.
Quanti punti vale la seconda prova alla Maturità 2026
I punti complessivi che si possono ottenere alla seconda prova sono 20, come per la prima prova e il colloquio, che complessivamente, quindi, varranno 60 punti. Gli altri 40, per arrivare a 100, saranno attribuiti attraverso il credito scolastico maturato nel corso del triennio. Il voto della seconda prova sarà reso noto qualche giorno dopo la fine degli scritti.
Scienze Umane la materia per l'indirizzo Scienze Umane
Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, le materie caratterizzanti cambiano a seconda dell'articolazione. Per l'indirizzo Scienze umane la materia della seconda prova della Maturità 2026 è proprio Scienze Umane. Gli studenti sanno già che la traccia del loro secondo scritto si baserà su una materia tra antropologia, pedagogia, psicologia o sociologia.
Discipline turistiche per l'indirizzo Turismo
Il MIM ha scelto come materia per la seconda prova d'indirizzi Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo” degli Istituti tecnici.
Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing
Per quanto riguarda gli istituti tecnici, la seconda prova della Maturità 2026 per l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing è Economia aziendale. La prova è stata affidata a un commissario esterno.
Lingua e cultura straniera 1 al liceo linguistico
La materia scelta per la seconda prova della Maturità 2026 al liceo Linguistico è Lingua e Cultura Straniera 1. Sarà corretta da un commissario esterno. La prima parte della traccia sarà dedicata alla comprensione di due testi scritti con 15 domande alle quali rispondere. I testi saranno uno letterario e l'altro no ed entrambi saranno di circa 1000 parole. La seconda parte prevedere la produzione di due testi – uno argomentativo e l'altro narrativo o descrittivo – di circa 300 parole.
Il problema di matematica allo scientifico
La prova di matematica per la Maturità al liceo scientifico si compone generalmente di due problemi (tra cui il candidate ne sceglie uno) e 8 quesiti (di cui se ne scelgono 4). Gli studenti avranno a disposizione un tempo massimo di sei ore per completare l'elaborato.
La versione di latino al classico
Al liceo classico oggi, venerdì 19 giugno, i maturando dovranno vedersela con la versione di latino. Tra gli autori più scelti dal MIM negli ultimi anni ci sono Cicerone (ben 21 volte dal 1959 a oggi), Seneca e Tacito. Oltre alla traduzione del brano, gli studenti dovranno rispondere alle domande finali che verificano la comprensione del contenuto.
Le materie della seconda prova alla Maturità 2026 per indirizzo
Le materia della seconda prova scritta della Maturità 2026 sono state rese note dal MIM lo scorso gennaio. Eccole di seguito:
- liceo classico: latino
- liceo scientifico: matematica
- liceo linguistico: lingua e cultura straniera 1
- liceo delle scienze umane: scienze umane
- liceo musicale: teoria, analisi e composizione
- liceo coreutico: tecniche della danza
- Amministrazione, finanza e marketing: economia aziendale
- Relazioni internazionali e marketing: economia aziendale e geopolitica
- Turismo: discipline turistiche e aziendali
- Elettronica ed elettrotecnica: tecno e progettazione sistemi elettrici ed elettronici
- Grafica e comunicazione: progettazione multimediale
- Servizi socio-sanitaria: psicologia generale ed applicataIndustria e artigianato per il Made in Italy: laboratorio di liuteria
Maturità 2026, oggi la seconda prova di indirizzo: le tracce in diretta
Archiviata la prima prova d'italiano, oggi gli oltre 520mila maturandi d'Italia saranno alle prese con la seconda prova scritta d'indirizzo. Al liceo classico gli studenti dovranno vedersela con la versione di latino, al liceo scientifico con i quesiti e i problemi di matematica. L'appuntamento è a partire dalle 08:30.