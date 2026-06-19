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Gemini svolge la seconda prova di matematica alla Maturità 2026: le risposte dell’AI commentate dall’esperto

Gemini ha svolto la prova di matematica della Maturità 2026: la soluzione dei due problemi e degli otto quesiti elaborata dall’intelligenza artificiale è stata commentata per Fanpage.it da un professore di Statistica.
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A cura di Andrea Centini
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Abbiamo chiesto a Gemini, l'intelligenza artificiale (IA) di Google, di risolvere i due problemi e gli otto quesiti della prova di matematica per la maturità 2026 destinata agli studenti del Liceo Scientifico. Dopo aver sviluppato tutte le tracce della prima prova di ieri in circa 3 minuti e 11 secondi, il chatbot di Mountain View è stato decisamente più rapido nell'elaborare i test matematici per i maturandi, predisposti dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Quest'anno i ragazzi e le ragazze del quinto superiore hanno dovuto affrontare un problema dedicato alle variazioni del livello dell'acqua del lago di Bracciano (sito in provincia di Roma) a partire dal 2016 e uno studio di funzione classico, più altri quattro quesiti degli otto presenti nel questionario del MIM. Fra le tematiche incluse nei quesiti figurano una variante del gioco “Cover the spot”; la variazione dell'energia liberata da due terremoti verificatisi nel 1976 in Friuli Venezia Giulia; le probabilità che escano determinate carte nel gioco dello scopone; le possibili composizioni dei gironi di un torneo di pallavolo e altre funzioni ed equazioni più classiche.

Ecco in che modo l'IA Gemini ha sviluppato i quesiti – non sempre fornendo una risposta esaustiva – e dove sono stati commessi degli errori secondo il professore di Statistica interpellato da Fanpage.it.

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Problema 1 – Il livello dell'acqua del lago di Bracciano

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Problema 2 – Studio di funzione

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Quesito 1

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Quesito 2

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Quesito 3

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Il problema chiede “la variazione percentuale dell’energia liberata tra il primo e il secondo terremoto”. La variazione tra il primo e il secondo è negativa in quanto passando dal primo terremoto (M1=6,5) al secondo (M2=6,0) l'energia diminuisce. Quindi la risposta corretta è -82.2% ottenuta come (E2-E1)/E1.

Quesito 4

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Quesito 5

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Quesito 6

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Quesito 7

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La risposta di GEMINI è corretta. ChatGPT, invece, restituisce 6/247, il doppio della risposta corretta. I calcoli di ChatGPT sono corretti fino alla risposta finale, in cui un’allucinazione dà 6/247 come risultato di una semplice moltiplicazione: 10x9x8/(40x39x38). Ottima l’osservazione in calce di GEMINI: “I due eventi, pur descrivendo situazioni diverse, hanno matematicamente la stessa probabilità”.

Quesito 8

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Questo quesito è numericamente correttamente risolto anche da ChatGPT.

Tuttavia:

1 – Utilizzare il concetto implicito di ranking in questo problema è un’inutile distrazione per lo studente. Si ritiene che lo studente conosca il concetto di ranking nella pallavolo, che non è spiegato nel problema. Inoltre, se non meglio specificato, il ranking potrebbe contenere dei pari merito, anche se raro. Qui si fa l’assunzione che non ci siano pari merito

2 – La spiegazione di Gemini è fuorviante. Non esistono possibilità/probabilità indipendenti, ma eventi indipendenti. In questo caso, come si può vedere, ogni scelta modifica il numero di scelte successive. È fuorviante perché gli studenti che dovranno in futuro imparare questa legge  dovranno abbandonare e ritenere sbagliato il concetto di possibilità indipendenti, in quanto indipendenti sono gli eventi/scelte nella catena ai quattro punti riportati in 3° fascia.

Nel complesso Gemini ha eseguito un lavoro discreto, sebbene a tratti incompleto e con degli errori significativi per alcuni dei quesiti.

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