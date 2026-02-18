ChatGPT e Gemini svelano il podio dei cantanti di Sanremo 2026: il vincitore dopo l’analisi delle canzoni

Abbiamo chiesto a ChatGPT e Gemini di analizzare in anteprima i testi dei 30 Big per svelare la classifica finale. Tra messaggi sociali e ballate intime, i due modelli convergono su un podio a sorpresa: ecco chi vincerà secondo l’IA.

L'intelligenza artificiale prova di nuovo a prevedere il Festival prima ancora che inizi. L'anno scorso ChatGPT non mostrò grandi doti profetiche, perciò questa volta abbiamo provato a mettere a confronto due tra i modelli di IA più noti: lo stesso ChatGPT (nella versione free GPT-5.2) di OpenAI e Gemini 3 Pro di Google. A entrambi abbiamo chiesto di analizzare esclusivamente i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026 e stilare una probabile classifica basata sulla qualità e il messaggio dei brani.

Come abbiamo analizzato i testi di Sanremo 2026 con l'IA

Per l'esperimento abbiamo chiesto ai chatbot di attribuire agli artisti un punteggio da 1 a 100 per definire le probabilità di vittoria in base alla qualità della scrittura e al significato del testo che ogni artista proporrà all'Ariston. Naturalmente, è bene specificarlo, non si tratta di un'analisi oggettiva, sia perché non viene tenuto conto dell'arrangiamento musicale, sia perché, per fortuna, l'Arte non è ancora diventata un algoritmo matematico. A prova di ciò, i due modelli interrogati hanno dato risposte molto differenti. A sorpresa, però, entrambi sembrano concordare sul vincitore.

Il vincitore di Sanremo 2026 secondo ChatGPT e Gemini

Analizzando testi e significati, per Chat GPT e Gemini il vincitore sarà Ermal Meta con "Stella stellina", brano dal forte impatto emotivo che racconta la storia di una bambina palestinese senza nome la cui vita viene distrutta dalla guerra.

Per GPT-5.2, alle spalle del cantante italo-albanese, si piazzeranno Levante, seconda con la sua "Sei tu", e Enrico Nigiotti, terzo con "Ogni volta che non so volare". Stando a Gemini, invece, gli altri due gradini del podio verranno assegnati alla "Magica Favola" di Arisa e a "Qui con me" di Serena Brancale.

Le differenze tra le due previsioni

Mettendo a confronto le due classifiche, il chatbot di OpenAI sembra premia scritture introspettive e poetiche, mentre Gemini sembra favorire testi con forte immedesimazione narrativa. Così artisti come Dargen D'Amico e Ditonellapiaga risultano più alti nella graduatoria di Gemini, che valorizza originalità e impatto comunicativo. Al contrario ChatGPT spinge di più su coerenza stilistica e struttura testuale, premiando autori considerati solidi sul piano letterario e penalizzando scritture più immediate o pop.

Entrambi i modelli collocano nella zona mediana nomi come Fulminacci e il duo Fedez-Marco Masini, segnalando testi interessanti ma meno incisivi sul piano simbolico. Le posizioni basse coincidono spesso, con brani più leggeri o costruiti su cliché sentimentali risultano sistematicamente penalizzati. Piccola curiosità. Sia ChatGPT che Gemini sembrano "snobbare" il rapper Sayf che però, secondo i bookmakers, risulta a sorpresa tra i favoriti.

La classifica finale secondo ChatGPT

Stella stellina – Ermal Meta (95/100)

– Ermal Meta (95/100) Sei tu – Levante (92/100)

– Levante (92/100) Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti (91/100)

– Enrico Nigiotti (91/100) Qui con me – Serena Brancale (90/100)

– Serena Brancale (90/100) Prima che – Nayt (89/100)

– Nayt (89/100) I romantici – Tommaso Paradiso (88/100)

– Tommaso Paradiso (88/100) Magica favola – Arisa (88/100)

– Arisa (88/100) Prima o poi – Michele Bravi (87/100)

– Michele Bravi (87/100) Animali notturni – Malika Ayane (86/100)

– Malika Ayane (86/100) Tu mi piaci tanto – Sayf (86/100)

– Sayf (86/100) La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre (85/100)

– Maria Antonietta & Colombre (85/100) Stupida sfortuna – Fulminacci (84/100)

– Fulminacci (84/100) Uomo che cade – Tredici Pietro (84/100)

– Tredici Pietro (84/100) Male necessario – Fedez & Marco Masini (83/100)

– Fedez & Marco Masini (83/100) Opera – Patty Pravo (83/100)

– Patty Pravo (83/100) Il meglio di me – Francesco Renga (82/100)

– Francesco Renga (82/100) Le cose che non sai di me – Mara Sattei (81/100)

– Mara Sattei (81/100) Labirinto – Luchè (80/100)

– Luchè (80/100) Naturale – Leo Gassmann (79/100)

– Leo Gassmann (79/100) Ti penso sempre – Chiello (78/100)

– Chiello (78/100) Ora e per sempre – Raf (78/100)

– Raf (78/100) Avvoltoi – Eddie Brock (77/100)

– Eddie Brock (77/100) Resta con me – Bambole di Pezza (76/100)

– Bambole di Pezza (76/100) Ai ai – Dargen D'Amico (75/100)

– Dargen D'Amico (75/100) Per sempre sì – Sal Da Vinci (74/100)

– Sal Da Vinci (74/100) Poesie clandestine – LDA & Aka 7even (74/100)

– LDA & Aka 7even (74/100) Che fastidio! – Ditonellapiaga (73/100)

– Ditonellapiaga (73/100) Italia starter pack – J-Ax (72/100)

– J-Ax (72/100) Ossessione – Samurai Jay (71/100)

– Samurai Jay (71/100) Voilà – Elettra Lamborghini (70/100)

La classifica finale secondo Gemini