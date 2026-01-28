Chi vince Sanremo 2026 secondo i bookmaker dopo l’ascolto delle canzoni

Dopo il primo ascolto dei brani dei 30 big in gara a Sanremo 2026, i bookmaker hanno già avanzato ipotesi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria. Tra i favoriti ci sono Tommaso Paradiso e a sorpresa Sayf. I veterani, invece, sembrano lontani come Raf e Francesco Renga.

Dopo il primo ascolto delle canzoni dei 30 big in gara a Sanremo 2026, con la conseguente pubblicazione delle pagelle, si avanzano le prime ipotesi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria del Festival, ormai alle porte, l'appuntamento è per le serate dal 24 al 28 febbraio. Tra i favoriti, stando anche alle previsioni dei bookmaker ci sono artisti "nuovi" cioè che per la prima volta hanno messo piede sul palco dell'Ariston.

Chi sarà il vincitore del Festival: le quotazioni

Un primo ascolto è sicuramente poco per stabilire con certezza chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ma stando alle classifiche stilate dagli esperti Sisal, tra i favoriti ci sarebbero Tommaso Paradiso con il suo brano pop I Romantici, ma anche il duo Fedez-Masini con la canzone Il male necessario, quotati entrambi a 6,00. Tra le sorprese, però, compare anche Sayf, il rapper italo-tunisino con la canzone Tu mi piaci tanto, quotato anche lui a 6,00.

Con una quotazione più alta, invece, troviamo Ermal Meta con 7,50 con Stella Stellina, seguito da Ditonellapiaga con 7,40 e altri artisti come Arisa, Serena Brancale e Fulminacci che viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. A un primo ascolto, quindi, i novellini sembrano avere più chance rispetto ai veterani del Festival.

Gli sfavoriti alla vittoria dopo l'ascolto delle canzoni

Tra coloro che, invece, pare siano i meno favoriti a conquistare il podio, ci sono artisti che in più occasioni hanno calcato il palco della kermesse. Spuntano, infatti, i nomi di Raf e Francesco Renga, ma anche Leo Gassman e le debuttanti all'Ariston Bambole di Pezza. Nella lista dei 30 cantanti in gara, tra i meno quotati di sono Elettra Lamborghini, Samurai Jay, LDA e Aka 7even le cui quotazioni alla vittoria non sono affatto incoraggianti.