Quando inizia Sanremo 2026: le date delle cinque serate del Festival

Carlo Conti al Festival di Sanremo

Quest'anno il Festival di Sanremo comincerà qualche settimana dopo rispetto al solito. Manca un mese e mezzo, infatti alla partenza della kermesse musicale condotta da Carlo Conti che prenderà il via martedì 24 febbraio per chiudersi con la serata finale il 28 febbraio. Il motivo di questo ritardo è le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che quest'anno si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio. Così, per non far sovrapporre due eventi così importanti la Rai ha deciso di spostare di qualche settimana – come avvenne anche nel 2021, anno dopo il Covid, l'inizio e lo svolgimento del Festival che all'epoca slittò alla prima settimana di marzo.

Carlo Conti avrà al suo fianco per tutte e cinque le serate Laura Pausini come co-conduttrice, che lo accompagnerà per la prima volta in questa veste sul palco dell'Ariston. Eppure è stato proprio sulla Riviera ligure che la cantante faentina ha trovato la propria fortuna, lanciando la sua carriera con la vittoria nella categoria Nuove proposte nel 1993 vincendo con "La solitudine", mentre l'anno successivo partecipò tra i Big con "Strani amori" classificandosi al terzo posto. Quella fu l'ultima partecipazione in gara di Pausini che è tornata, però, negli anni, come ospite. Quest'anno, quindi, è un nuovo inizio per lei.

Le serate del Festival si compongono, come già era successo nell'edizione 2025, con la serata del martedì in cui vedremo esibirsi tutti i 30 Big in gara, mentre bisognerà aspettare le serate successive per poter ascoltare le canzoni delle Nuove proposte. Mercoledì 25, infatti, oltre all'esibizione dei primi 15 Big in gara ci sarà anche l'esibizione dei 4 artisti giovani che saranno suddivisi in due coppie, ciascuna delle quali si esibirà in una sfida diretta. Le due canzoni più votate si sfideranno il giorno successivo. Il mercoledì, infatti, si esibiranno gli altri 15 Big e si deciderà il vincitore delle Nuove proposte. Venerdì 27 ci sarà la serata Cover, mentre la quinta serata sarà quella finale, in cui riascolteremo tutte e 30 le canzoni e si deciderà il vincitore di questa edizione.