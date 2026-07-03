Intervista a Mr Sim, l’uomo con il 333 3333333: “Ho la collezione, anche 000 00 00. Vale quanto un Picasso”

Mr Sim è un collezionista italiano di numeri di telefono. Il suo pezzo più raro è una Sim con il numero 333 3333333 ma ha tutta una collezione di numeri ripetuti tra cui uno 000 00 00. In questa intervista a Fanpage.it ci spiega: “Ho parlato con una casa d’aste. Mi hanno detto che è come se avessi in mano un quadro di Picasso”.

All’inizio pensavamo che quel 333 3333333 fosse il suo unico numero. Magari un colpo di fortuna, un numero assegnato casualmente dal sistema informatico che gestisce l’attribuzione dei contatti. Poi studiando la sua storia abbiamo visto che il Guinness World Record aveva certificato altri due numeri di telefono appartenenti a lui. Uno con tutti i numeri in ordine ascendente e uno con tutti i numeri in ordine discendente. Nello specifico: 01234567 e 76543210. Non solo. Dietro questi numeri nella sua collezione c’è ancora molto altro. In ordine sparso: c’è uno 000 00 00, e poi ancora l’111 11 11. E tutta la sequenza di numeri ripetuti in Sim da sei cifre fino ad arrivare al 999 99 99. Ci sono poi due numeri sequenziali da 9 cifre: 44 444 44 44 e 88 888 88 88. Questi sono solo i numeri che sono stati esposti e verificati. Immaginiamo che oltre a questi ci siano anche numeri più semplici nell’archivio di Mr Sim. Magari con coppie o terzine ripetute.

Anzi. Questa intervista è nata proprio dal suo interesse per un numero di cui abbiamo parlato nel primo articolo dedicato a questa storia. Ci ha chiamato lui, per certificare delle informazioni che non gli tornavano. E così ci ha raccontato come è nato il suo interesse per i numeri rari, anche se ha voluto comunque tenere l’anonimato. Il rischio è facile da intuire. In questo momento ha in mano, o speriamo in una cassetta di sicurezza, una collezione praticamente milionaria. Solo per il 333 3333333 ha ricevuto un'offerta da 2 milioni di dollari. Proposta rifiutata, per ora. Da quando il Guinness World Record ha certificato il suo numero l’attenzione per la collezione si è alzata. Mr Sim non vuole vendere, non subito almeno ma è una possibilità che mette in conto. Quando succederà non vuole avere la fila davanti a casa.

Come hai iniziato a collezionare?

Sono partito dalle figurine dei calciatori. Intendo proprio le figurine Panini, quelle classiche che si attaccano sull'album. Poi tra i 14 e i 15 anni sono passato alle carte Pokémon.

Ora anche le carte Pokémon valgono parecchio, soprattutto quelle vintage. Ne hai molte?

Neanche tantissime, in fondo non sono un amante del brand. Mi appassionavano certo ma non da spenderci troppo. Ora ne tengo qualcuna e poi colleziono qualcosa delle carte Topps, quelle dedicate agli sportivi.

Come hai iniziato a collezionare carte Sim?

È successo tutto un giorno che sono andato in una scuola. Per lavoro mi sono occupato anche di seguire il percorso sportivo di alcuni ragazzi. Ho incontrato la preside della scuola e dovevo lasciarle il numero di telefono. Il mio telefono era scarico: non mi ricordavo più il mio numero. La preside mi aveva detto: “Se fosse stato un numero facile te lo saresti ricordato meglio”. È lì che ho iniziato a scoprire tutto questo mondo. Sono partito dai numeri semplici.

In che senso?

Una volta avevo un numero di telefono che era 391 919 1919. Allora era abbastanza semplice: andavi da H3G e chiedevi un memorable number, un numero facile da ricordare. Potevi vedere se un numero che volevi era già libero e pronto per essere usato.

Come hai trovato i numeri che adesso fanno parte della tua collezione?

Allora ho iniziato con un metodo un po’ particolare. Insieme ad altri amici ho creato un gruppo WhatsApp fatto da tutti i numeri rari o comunque facili da ricordare. Abbiamo proprio aggiunto noi i numeri con le combinazioni che ci venivano in mente. Ne abbiamo messi tantissimi e ti dico, alla fine buona parte degli utenti si è appassionata alla ricerca.

E ora, come è possibile trovare uno di questi numeri?

È più difficile. Da quello che so tutti i Top Number, diciamo le combinazioni migliori, sono già stati assegnati. E visto l’interesse che c’è ormai è difficile che vendano a poco. I prezzi cominciano ad essere molto alti. Iliad e Vodafone so che in base alle disponibilità ti fanno scegliere delle cifre del numero. Magari non ti serve un Top Number ma puoi provare ad avere il numero con la data di nascita.

Hai rifiutato 2 milioni di dollari. A quanto venderesti?

Io ho una cifra a cui vorrei vendere il mio 333 3333333. Ma non posso diffonderla, metti che arriva un’offerta più alta. Ho fatto fare una valutazione a una casa d’aste: mi hanno detto che è come se avessi in mano un Picasso.

Hai un numero che ti manca?

Beh, diciamo che per ora sono soddisfatto. Hai visto la mia collezione? Tra l’altro le mie Sim sono state tutte certificate da un servizio esterno, anche quelle che non sono entrate nel Guinness World Record. Le ho fatte certificare da AI Grading, un’azienda italiana che si occupa di questo. Tendenzialmente però lavora sulle carte da collezione.

Quanto hai pagato il pezzo più costoso della tua collezione?

Non posso dirlo. Mentre parlo accanto a me c’è mia moglie, potrebbe ammazzarmi.

Qual è stata la Sim più difficile da trovare?

È stata quella con il numero composto da 7 volte il numero 8 perché le Sim di questo tipo sono tutte di proprietà di ragazzi cinesi, anche loro collezionano moltissimo e il numero 8 nella loro cultura ha un valore molto alto. Non volevano privarsene. Per fare lo scambio con uno di loro c’è stata una trattativa molto dura.

Perché hai scelto di far certificare tutto al Guinness World Record?

Significa avere un pezzo di carta, qualcosa di ufficiale che certifichi che quel numero sia il più raro al mondo. Mi piacerebbe far iniziare una nuova forma di collezionismo: un po’ come i francobolli.

Come è stata la reazione del pubblico ora che hai svelato la tua collezione?

Mah, dipende dove guardi. Negli Stati Uniti per esempio molto positiva, tanti commenti che dimostravano interesse e chiedevano come avessi fatto. In Italia invece meno. Diciamo che è sempre più facile dare dello scemo a chi fa qualcosa di diverso.

Qual è la Sim a cui sei più legato?

Sicuramente il 333 333333 perché 3 è definito da sempre il numero perfetto, e presumo che quello sia il numero perfetto soprattutto da un punto di vista matematico.