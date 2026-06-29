Il collezionista italiano che ha il numero 333 3333333: “Mi hanno offerto 2 milioni di euro per venderlo”

Esiste un mercato per i numeri di telefono rari. Possono avere una sola cifra ripetuta, diverse coppie di cifre o una sequenza. Un collezionista italiano ha appena conquistato diversi Guinness World Record per le sue Sim telefoniche. Ma non solo: ha anche rifiutato 2 milioni di euro per il suo pezzo più raro.

Si fa chiamare Mr Sim. È italiano, possiamo azzardare un’età tra i 40 e i 50 anni. Ma non c’è molto di più sulla sua storia. L’unica cosa che sappiamo è che ha rifiutato un’offerta da 2 milioni di euro per uno dei suoi numeri di telefono. Nei giorni scorsi il Guinness World Record ha assegnato quattro riconoscimenti a una collezione dedicata alle Sim con numeri di telefono in effetti difficili da trovare facilmente in giro. Due sono andati alla Sim che custodisce il numero 333 3333333. Un numero registrato in Italia, quindi la versione completa è (+39)333 3333333. I record per questo numero sono: maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Mr Sim ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente (+39)340 1234567 e la sequenza di cifre più lunga e decrescente (+39)337 6543210.

Non sono Sim facili da trovare. Cercando un po’ in rete si riesce a entrare negli e-commerce che vendono numeri di telefono con qualche caratteristica particolare. C’è uno shop che vende a partire da 35 euro Sim che hanno dei numeri facili, magari coppie o terzine ripetute, oppure ancora sequenze. Abbiamo trovato un 350X887887 in vendita a 99 euro. Come vedete c’è una cifra di questo numero oscurata, così come in tutti gli altri numeri in vendita. Più i numeri diventano particolari, più le cifre si alzano. Il più costoso è un 337 338339, un numero a sei cifre come quelli che venivano distribuiti nella prima era della telefonia mobile. Per averlo bisogna pagare 5.000 euro.

La storia dell’offerta da 2 milioni di euro

Nonostante abbia voluto tenere l’anonimato, Mr Sim ha rilasciato un’intervista allo youtuber Andrea Galeazzi. Il numero (+39)333 3333333 è effettivamente il suo. La prova è in diretta: Galeazzi chiama dal suo smartphone e risponde Mr Sim, con qualche accortezza. Il numero (+39)333 3333333 è anche uno di quelli più usati dagli utenti quando non vogliono lasciare i loro dati su un form online. Ormai risponde solo ai contatti in rubrica perché altrimenti usando questo numero passerebbe la giornata a mettere giù le chiamate dei call center.

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È in questa intervista che conferma la storia dei 2 milioni di euro. Soldi che arrivavano da Dubai, dove numeri di telefono e di targa particolari sono diventati un bene ricercato tra i collezionisti. L’offerta era per il numero (+39)333 3333333. Nel 2026 è circolata la storia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano dell’Emirato di Dubai e proprietario di quella che forse è la targa più rara al mondo. Ha solo una cifra: 1. Mr Sim ha deciso in ogni caso di rifiutare l'offerta: “Non è un discorso economico, non è una cosa a cui riesco a dare un valore. Però mia moglie si ricorda ancora la chiamata in cui ho rifiutato”.