Orale Maturità 2026, la lettera verrà estratta martedì 16 giugno: come verificare la data del colloquio

Si terrà domani, martedì 16 giugno, la riunione plenaria delle commissioni d’esame per la Maturità 2026, due giorni prima della prova d’italiano: si estrarrà la lettera per l’orale, il cui calendario verrà comunicato sul registro elettronico. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

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Si avvicina l'esame di Maturità 2026: giovedì 18 giugno si partirà con la prima prova d'italiano per oltre 500mila studenti delle secondarie di secondo grado. Ma già domani, martedì 16 giugno, si entrerà nel vivo: è infatti in programma la riunione plenaria delle commissioni, che da quest'anno – a seguito della riforma approvata nei mesi scorsi – resta mista ma sarà composta da 5 membri e non più da 7. Tra questi, ci sono due membri interni, due esterni e il presidente, anch'egli esterno. Nel corso della riunione verrà anche estratta la lettera per gli orali. Ma procediamo con ordine.

Quando viene estratta la lettera per gli orali della Maturità 2026

Nel corso della riunione plenaria delle commissioni che si terrà domani, martedì 16 giugno, si estrarrà la lettera per gli orali della Maturità. Da questo momento gli studenti conosceranno la data esatta del proprio colloquio consultando il registro elettronico. Il sorteggio, infatti, stabilisce l'ordine d'esame per il colloquio (che non è quello alfabetico dalla A alla Z), che cambia da istituto a istituto, che si terrà a partire dalla settimana successiva le prove scritte, quindi si potrebbe cominciare già a partire da lunedì 22 giugno.

Come funziona la riunione plenaria del 16 giugno

La riunione plenaria si terrà a porte chiuse domani, martedì 16 giugno a partire dalle 08.30 e coinvolgerà le commissioni d'esame. Si tratta di una novità di quest'anno scolastico, dal momento che fino al 2025 questa si teneva il lunedì prima della prova d'italiano, che però si teneva il mercoledì. Durante questo incontro i presidenti, dopo aver verificato la composizione delle commissioni stesse e la presenza dei commissari, e i commissari definiscono gli aspetti organizzativi dell'esame ed estraggono la famosa lettera per gli orali, come abbiamo visto.

Sul registro elettronico la data degli orali alla Maturità dopo l'estrazione della lettera

Per scoprire la lettera estratta nella commissione plenaria per gli orali e quindi il calendario dei colloqui gli studenti possono consultare a partire da domani il registro elettronico o contattare la segreteria d'istituto.