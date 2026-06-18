I temi di tipologia A alla Maturità 2026, Cesare Pavese e Vitaliano Brancati nelle tracce dell’analisi del testo

La Maturità 2026 è iniziata oggi con la prima prova scritta: Cesare Pavese e Vitaliano Brancati sono gli autori di quest’anno per l’analisi del testo della tipologia A.

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Sono Cesare Pavese e Vitaliano Brancati i due autori scelti dal MIM per l'analisi del testo della prima prova della Maturità 2026. Alle 8:30 di oggi, giovedì 18 giugno, sono iniziati gli esami per oltre 500mila studenti italiani con la prima prova, lo scritto d’italiano, che quest’anno vale fino a un massimo di 20 punti. Tra le 7 tracce previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito i maturandi hanno potuto scegliere anche l’analisi del testo, la tipologia A, che prevede l'analisi di un testo a scelta tra uno in prosa e una poesia.

Lo scopo della tipologia di traccia A è quello di valutare la conoscenza della lingua italiana, esaminare la preparazione letteraria degli studenti e valutarne la capacità di comprensione e analisi di un testo. La modalità di svolgimento dell’analisi del testo si divide in due parti: la prima è quella in cui lo studente si dedica all’analisi e alla comprensione del testo scelto e la seconda è quella in cui deve occuparsi di commento, parafrasi e domande di concetto che potranno riguardare l’autore uscito e il contesto storico-politico. Gli studenti possono avvalersi del solo aiuto del vocabolario di italiano.

Tutti gli aggiornamenti in diretta sulla prima prova della Maturità 2026 su questa pagina.

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Cesare Pavese per l'analisi del testo

È Cesare Pavese l'autore scelto dal MIM per la traccia di Tipologia A (Analisi del testo) alla Maturità 2026. Lo confermano fonti a Fanpage.it. È stato scelto un brano tratto da “Passerò per Piazza di Spagna”, in Antologia della prova italiana, Novecento, volume primo, diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola, Einaudi, Torino, 2018.

Vitaliano Brancati alla Maturità 2026

Per la proposta A2 è stato scelto Vitaliano Brancati, I Piaceri, Bompiani, Milano, 1964, pp 5-8.

Gli autori nelle tracce dell'analisi del testo gli scorsi anni

Nel 2025 sono stati scelti come autori per le tracce di analisi del testo Pier Paolo Pasolini, con una poesia tratta dall’opera “Dal diario”, pubblicata nel 1954. “Appendice 1”, e Tomasi di Lampedusa, con un brano tratto dal famosissimo romanzo "Il Gattopardo".

L'anno precedente, nel 2024, come autori dell'analisi del testo sono usciti Giuseppe Ungaretti con il suo "Il pellegrinaggio", che fa parte della raccolta "L'Allegria", per la poesia, e Luigi Pirandello con un testo tratto da "I quaderni di Serafino Gubbio" per il testo di prosa. Nel 2023 sono stati scelti Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna" per la poesia e Alberto Moravia con un testo tratto da "Gli Indifferenti" per la prosa.