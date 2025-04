video suggerito

Morto Álvaro Mangino Schmid, era sopravvissuto al disastro delle Ande mangiando carne umana Álvaro Mangino Schmid è morto all'età di 71 anni a Montevideo, in Uruguay. Nel libro che ha ispirato il film di successo di Netflix candidato all'Oscar "La Società della Neve", ha descritto la decisione di mangiare i suoi compagni di viaggio per sopravvivere come "la scelta più difficile che abbia mai preso nella mia vita".

A cura di Biagio Chiariello

Álvaro Mangino Schmid, uno dei sedici sopravvissuti al drammatico incidente aereo sulle Ande del 13 ottobre 1972, è morto a 71 anni a Montevideo, a causa delle complicazioni derivanti da una polmonite. Il tragico episodio ha conquistato la ribalta grazie al cinema con il film Alive e successivamente in televisione con La Società della Neve, un adattamento tratto dal libro che racconta la terribile esperienza dei sopravvissuti.

Il volo 571, partito il 13 ottobre 1972 con a bordo 45 passeggeri, tra cui Álvaro, all'epoca diciannovenne, si rivelò tragico e indimenticabile. Mangino, inizialmente riluttante a partire, fu convinto a imbarcarsi da Marcelo Pérez, il capitano della squadra di rugby uruguaiana che viaggiava con lui. Purtroppo, a causa di un errore del pilota, l'aereo si schiantò contro la cordigliera delle Ande, dando inizio a una delle storie di sopravvivenza più drammatiche e terribili della storia.

Inizialmente, 33 persone sopravvissero all'incidente, ma il numero di superstiti diminuì rapidamente a causa delle condizioni climatiche estremamente avverse, delle gravi ferite riportate e della totale mancanza di risorse vitali. La lotta per la sopravvivenza si fece sempre più disperata, e le condizioni delle vittime peggioravano di giorno in giorno. Mangino stesso subì la frattura di tibia e perone, ma nonostante le gravi lesioni, riuscì a resistere al freddo intenso, alle valanghe e alla fame. Una delle slavine che si abbatté sul gruppo colpì a morte proprio Marcelo Pérez, lasciando i sopravvissuti ancora più isolati e senza la guida di uno dei loro leader.

La disperazione li portò a prendere decisioni estremamente difficili. Con ogni risorsa naturale esaurita e la morte che incombeva, i superstiti ricorsero a un ultimo tentativo di sopravvivenza: l'antropofagia. Nutrendosi dei corpi dei compagni deceduti, tentarono di prolungare la loro vita in un contesto di orrore assoluto. In mezzo a tutto questo, Álvaro Mangino svolse un ruolo cruciale: si occupava di sciogliere la neve per dissetare i compagni superstiti, contribuendo così, con grande coraggio, a mantenere viva la speranza di salvezza.

Juan Caruso (l'attore che interpreta il sopravvissuto ne La Società della Neve) e Alvaro Mangino

Álvaro Mangino, morto pochi giorni prima del suo 72° compleanno, ha parlato raramente della sua orribile esperienza. Nel libro "Snow Society", che ha ispirato il film di successo di Netflix candidato all'Oscar "Society of the Snow" (La Società della Neve), Alvaro ha descritto la decisione di mangiare i suoi compagni di viaggio come "la scelta più difficile che abbia mai preso nella mia vita".