Trump si incazza con Israele e lo avverte di rispettare la tregua con l’Iran: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Trump si incazza con Israele e lo avverte di rispettare la tregua con l'Iran

Poche ore dopo l’annuncio di Donald Trump sul cessate il fuoco, Israele ha accusato l’Iran di aver violato la tregua e ha fatto sapere che avrebbe risposto in maniera durissima. A quel punto il presidente statunitense si è infuriato, ha detto che Israele e Iran non sanno che c***o stanno facendo, ha chiamato Netanyahu e gli ha detto di non azzardarsi a sganciare alcuna bomba.

Mentre andava all’Aja, al vertice della Nato, il presidente statunitense ha parlato con dei giornalisti e si è detto furioso. Se l’è presa con entrambe le parti, si è detto deluso e ha accusato Israele e Iran di aver violato il cessate il fuoco. Ma in particolare ha criticato Israele per aver, di fatto, scaricato l’accordo subito dopo averlo accettato. Ha detto: “Non sanno che c***o stanno facendo. Appena abbiamo fatto l’accordo Israele ha lanciato un carico di bombe, il più pesante che ho visto finora. Non sono contento con Israele: quando dico che avete 12 ore di tempo (per far partire il cessate il fuoco, intendeva) non parti la prima ora e sganci tutto quello che hai. Per cui no, non sono contento con loro. E non lo sono nemmeno con l’Iran”.

Trump è convinto di riuscire, in qualche modo, a porre rimedio a questo strappo e ha avvertito Israele con un post su Truth, che vi leggo: “Non sganciate quelle bombe. Se lo fate, è una grave violazione. Portate a casa i vostri piloti, adesso!”. Un post a cui Trump ha anche fatto seguire una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto raccontato da alcune fonti della Casa Bianca è stata una telefonata ferma e diretta, in cui appunto il presidente avrebbe ribadito di fermare le bombe. Per quanto riguarda invece l’Iran, ha semplicemente detto che non può ricostruire il suo programma nucleare – come Teheran ha annunciato di voler fare – perché i raid statunitensi lo hanno distrutto.

