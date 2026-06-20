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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta, Teheran: “Pronti a procedere con l’accordo se gli Usa dimostreranno serietà”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Steve Witkoff, l’inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbero tenersi i colloqui sul nucleare che erano stati rinviati.

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20 Giugno 2026, 08:47
A cura di Susanna Picone
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 20 giugno in tempo reale. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbero tenersi i colloqui sul nucleare che erano stati rinviati. I raid israeliani in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell’accordo. "Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington, se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del recente memorandum d'intesa firmato tra Iran e Stati Uniti”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh

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"Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington, se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del recente memorandum d'intesa firmato tra Iran e Stati Uniti”, è quanto ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh. Ha anche aggiunto che il "proseguimento della guerra" da parte di Israele avrebbe "gravi e immediate conseguenze". "L'Iran cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto", ha detto ancora. Oggi Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbero tenersi i colloqui sul nucleare che erano stati rinviati. I raid israeliani in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell’accordo.

A cura di Susanna Picone
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