La partita del cuore tra politici e cantanti: 6mila spettatori e fischi a Matteo Renzi

Nazionale cantanti e politici in campo a L'Aquila per la partita di beneficenza "La partita del cuore". Il match sarà trasmesso domani, in differita, su Rai1 in prima serata. Le squadre arrivate in campo sono state salutate con applausi e qualche fischio, soprattutto all'indirizzo di Matteo Renzi, che durante il riscaldamento si è divertito a tirare i rigori al ministro dell'Economia Giorgetti, in porta. Elly Schlein, in campo per la Nazionale politici, ha dichiarato: Sono un po' arrugginita, ma è importante essere qui per dare un segnale perché lo sport è inclusione". Come nella canzone di Francesco De Gregori, la leader del Partito Democratico è scesa in campo con la maglia numero sette.

Le due formazioni

Queste le due formazioni in campo. Per la Nazionale cantanti: Pierpaolo Petrelli (1), Duccio Caponi (2), Maninni (3), Paolo Vallesi (33), Bugo (14), Ubaldo Pantani (6), Drillionaire (8), Dolcenera (23), Rocco Hunt (9), Enrico Ruggeri (10), Il Tre (33), Al Bano (allenatore), professore Pino Capua, Presidente, Antidoping Figc (medico). Per la nazionale politici: Giancarlo Giorgetti (1), Maurizio Lupi (2), Pierluigi Biondi (99), Maurizio Gasparri (16), Francesco Boccia (9), Elly Schlein (7), Matteo Renzi (8), Marco Furfaro (20), Jacopo Morrone (18), Giuseppe Conte (10), Lorenzo Fontana (15), Pierferdinando Casini (allenatore), Salvatore Cristiani e Marco Leopardi (medici). Nel corso della serata, nell'intervallo tra primo e secondo tempo, è stato ricordato Pino D'Angiò, socio fondatore della Nazionale Cantanti, scomparso il 6 luglio 2024.

L'evento benefico

L'evento ha finalità benefiche come ogni Partita del Cuore si rispetti: i proventi dell'incasso saranno destinati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l'accoglienza delle famiglie dei pazienti e per l'acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila.