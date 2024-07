La Partita Del Cuore su Rai1, politici contro cantanti: da Conte e Schlein a Al Bano, chi giocherà

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Torna la Partita del Cuore, l'evento i cui proventi saranno destinati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l'accoglienza delle famiglie dei pazienti e per l'acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. La partita che si giocherà il 16 luglio allo Stadio Gran Sasso d’Italia- Italo Acconcia a L'Aquila sarà trasmessa su Rai1, in prima serata, mercoledì 17 luglio 2024 e vedrà scontrarsi cantanti e politici, gli allenatori Al Bano, Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa. L'evento sarà condotto da Eleonora Daniele, alla telecronaca Alberto Rimedio. È possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita sul sito VivaTicket.

Chi gioca la Partita del Cuore: i politici in campo

L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e il Presidente del Senato Ignazio La Russa saranno i mister d'eccezione della Nazionale politici, composta da esponenti di governo e di opposizione. Avranno il compito di guidare diversi parlamentari che scenderanno in campo: tra questi il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein, Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona. Il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana sarà il capitano. "Questi alcuni nomi, non possiamo spoilerare tutta la squadra", ha detto Marco Furfaro in conferenza stampa.

I Vip della Nazionale cantanti

Sotto la guida di Mister Al Bano, tantissimi cantanti del panorama musicale italiano scenderanno in campo con la maglia della Nazionale Cantanti. Il Capitano sarà Enrico Ruggeri, giocheranno tra i vari Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka7even. L'evento sarà arricchito anche da tanta musica: alcuni artisti faranno cantare il pubblico allo Stadio e a casa. Tra i nomi che si esibiranno Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi, Amara, Simone Cristicchi e Al Bano.