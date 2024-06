video suggerito

Alberto Rimedio saluta in diretta Marco Nosotti dopo il suo lutto: “Un abbraccio da Rai Sport” Nei secondi che precedono Italia-Croazia il telecronista Rai invia un messaggio di cordoglio in diretta al collega di Sky, colpito da un grave lutto negli ultimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra Italia e Croazia è un appuntamento determinante di questa avventura europea per l'Italia, che uscirà da questa gara qualificata o esclusa dagli ottavi di finale. Prima dell'inizio della partita, i telecronista Rai Alberto Rimedio ha voluto dedicare un pensiero al collega inviato Sky Marco Nosotti, che nei giorni scorsi è stato colpito da un grave lutto a causa della scomparsa di sua moglie.

Le parole di Alberto Rimedio prima di Italia Croazia

Proprio nei secondi che precedevano l'inizio del match, il telecronista ha parlato così del collega dell'emittente concorrente: "Prima di cominciare permettetemi di rivolgere un grande abbraccio a nome di Rai Sport a Marco Nosotti, amico e collega, tra i tanti che da tanti anni segue la nazionale, colpito da un grave lutto familiare nei giorni scorsi. Forza Marco". Ad aggiungersi al cordoglio anche Angelo Di Gennaro, sua spalla al commento.

Il lutto per Marco Nosotti, la scomparsa della moglie

Pochi giorni fa il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha perso la moglie Silvia in seguito a una lunga malattia, spezzando così un amore che durava da oltre 30 anni. Sono stati momenti molto duri per il giornalista, che è tornato in Germania al seguito degli Azzurri nella giornata di domenica ed è stato accolto da Luciano Spalletti, l'allenatore italiano che ha voluto dedicargli un tenero pensiero.

L'abbraccio di Luciano Spalletti al giornalista

Un momento molto intenso quello dell'abbraccio tra il Ct della nazionale italiana e il giornalista. Alla vigilia della sfida con la Croazia, come succede in questi casi, la squadra si è infatti recata a Lipsia per il classico walk around dello stadio che ha coinvolto anche l'allenatore, il quale appena ha visto Nosotti gli si è avvicinato per un abbraccio con cui mostrare vicinanza in un momento delicato e tendere una mano a chi ne ha bisogno.