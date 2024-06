video suggerito

Segreti di famiglia, la nuova soap turca di Canale 5: trama, cast e anticipazioni delle puntate Segreti di famiglia è la nuova soap in onda su Canale5 da domenica 16 giugno 2024. Vincitrice di un Emmy nel 2023, ha ottenuto successo in tutto il mondo: ecco le anticipazioni, la trama e il cast. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 16 giugno 2024 è partita la messa in onda, in prima visione assoluta su Canale5, di Segreti di famiglia, la soap opera turca acclamata dal pubblico e dalla critica. Vincitrice di un Emmy come miglior telenovela nel 2023, racconta le intricate vicende di una famiglia messa di fronte a segreti inconfessabili e a misteri del passato. Ambientata a Istanbul, in Italia andrà in onda in 95 prime serate, ogni domenica, su Canale5.

Le anticipazioni della seconda puntata di Segreti di famiglia di domenica 23 giugno

Nella prossima puntata di domenica 23 giugno 2024, in prima serata su Canale5, andranno in onda gli episodi 4, 5 e 6 della serie turca. Celyn, sconvolta dalla notizia che la vittima dell'omicidio è la sorella Inci, incontrerà la madre Gul per identificare il corpo. Scoprirà poi che il cellulare della sorella era in possesso di un'amica, Merve. Zafer scoprirà la notizia della figlia morta e Ilgaz e Metin penseranno che Cinar sia il primo sospettato. Saranno così esaminati i filmati delle telecamere di sicurezza e scopriranno che Necmi si trovava in quella zona, nella notte del delitto. Ceylin comunicherà a Ilgaz di aver deciso di riassumere il suo incarico per seguire le indagini che si faranno sempre più complicate.

Il cast delle serie turca: attori e personaggi

Il cast della soap opera turca è composto da Pınar Deniz che interpreta Ceylin Erguvan, Kaan Urgancıoğlu che veste i panni di Ilgaz Kaya, Arda Anarat che recita nei panni di Çınar Kaya, Huseyin Avni Danyal che interpreta Metin Kaya, Uğur Polat che interpreta Yekta Tilmen, Uğur Aslan che interpreta Eren Duman, Mehmet Yılmaz Ak che veste i panni di Pars Seçkin. Poi ancora Beren Nur Karadiş, Zeyno Eracar, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Zeynep Atılgan, Onur Tekin e Duygu Serin.

La trama delle puntate di Segreti di famiglia

Segreti di famiglia

La trama ruota attorno al procuratore Ilgaz che vive e giudica le persone secondo principi di onestà, onore e rispetto. La sua vita si intreccia con quella di un'avvocata spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Sarà un omicidio a cambiare il loro rapporto: nel corso degli episodi uniranno le loro forze per risolvere un complicato caso.

Quante puntate sono e come vederle in replica e in streaming

La versione originale della serie è composta da 95 episodi, ciascuno della durata di circa 140 minuti, per tre stagioni. L’edizione italiana divide ogni episodio in tre puntate della durata di 45-50 minuti, gli episodi dunque saranno 285 e andranno in onda tre per volta ogni domenica sera. Con questa suddivisione, Canale 5 avrebbe a disposizione 95 prime serate. Sarà possibile rivedere le puntate in streaming su MediasetInfinity.

Segreti di famiglia

Dove è stata girata la nuova serie turca di Canale 5

La serie televisiva turca è stata girata tra le città di Istanbul e Nevsehir. In Turchia è andata in onda dal 2021 al 2024 divenendo in poco tempo una delle soap di maggior successo a livello internazionale.