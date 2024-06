video suggerito

La rosa della vendetta: trama, cast e anticipazioni della nuova soap turca di Canale 5 La rosa della vendetta è la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 venerdì 7 giugno alle ore 21.20. I protagonisti sono Murat Ünalmış (Demir in Terra Amara) e Melis Sezen (Deren in Come Sorelle).

La rosa della vendetta è la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 venerdì 7 giugno in prima serata. Nella versione originale la soap si compone di 13 episodi della durata di 130 minuti. Nella versione italiana, invece, la serie verrà divisa in tre parti da 40 minuti ciascuna, per un totale di 40 puntate. I protagonisti principali sono Gulcemal e Deva, interpretati dagli attori Murat Ünalmış (Demir in Terra Amara) e Melis Sezen (Deren in Come Sorelle). La soap, girata tra Bursa e Istanbul, racconta la storia di Zafer, giovane che è costretta a lasciare Moustafa per sposare un uomo che non ama e da cui ha due figli: Gulcemal e Gulendam.

Le anticipazioni della prima puntata di La rosa della vendetta

La prima puntata de La rosa della vendetta va in onda venerdì 7 giugno alle ore 21.10 su Canale 5. La trama dell'episodio ruota intorno a Gulcemal che cerca vendetta contro sua madre Zafer che ha abbandonato lui, sua sorella Gulendam e suo padre per fuggire con un altro uomo. Quando il padre di Gulcemal si toglie la vita, il ragazzo decide di uccidere l'amante di sua madre ma lei lo maledice, annunciandogli che nessuna donna lo amerà mai. Da adulto, Gulcemal torna a Bursa per trovare sua madre e vendicarsi.

La trama delle puntate di La rosa della vendetta

La soap turca La rosa della Vendetta racconta la storia d'amore travagliata fra Gulcemal e Deva, donna che inizialmente lo odia ma che poi si lascia prendere dalla passione. La loro relazione, però, è ostacolata dagli eventi tragici che hanno segnato l'infanzia di Gulcemal che da piccolo è stato maledetto: "Nessuna donna ti amerà mai". Gli episodi de La rosa della Vendetta saranno trasmessi da venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5.

Il cast della soap turca: attori e personaggi

I protagonisti della serie sono due volti noti: Murat Ünalmis per la serie Terra Amara, Melis Sezen che ha interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Nel cast anche Gahit Gök e Ayda Aksel che hanno recitato nella soap Hercai – Amore E Vendetta ed Edip Tepeli già conosciuto per aver interpretato il ruolo di Galip ne La Ragazza E L’Ufficiale.

Quante puntate sono e come vederle in streaming

Nella versione italiana, la serie è stata divisa in tre parti da 40 minuti ciascuna, per un totale di 40 puntate. Ogni episodio andrà in onda il venerdì, il prima verrà trasmesso il 7 giugno alle ore 21.20.

Dove è stata girata la nuova fiction turca di Canale 5

Le riprese serie sono iniziate a Bursa, per i primi episodi, spostandosi poi ad Istanbul per il continuo della serie. La rosa della vendetta è diretta da Yusuf Pirhasan mentre la storia è scritta da Eda Teczan e Selda Kin.