video suggerito

Il finale di Terra Amara e le lacrime dei telespettatori, repliche e come rivedere le ultime due puntate Il finale di Terra Amara andato in onda ieri sera ha emozionato i telespettatori. Adnan adulto realizza un film sulla storia della madre Zuleyha e degli abitanti di Cukurova e il ciak dell’ultima scena, prima dei titoli di coda, ha scatenato le reazioni dei fan della soap. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

154 CONDIVISIONI condividi chiudi

I telespettatori di Canale5 hanno detto ‘addio' ieri sera, sabato 8 giugno 2024, a Terra Amara. È stato trasmesso ieri il finale di stagione della soap opera turca che ha appassionato milioni di italiani con la storia di Zuleyha e degli abitanti di Cukurova, approdati per la prima volta nel piccolo schermo nel 2022 e, dopo 705 giorni, qualcuno sui social parla di "fine di un'era". Il finale di Terra Amara è stato accompagnato da tante lacrime dei fan che su X stanno commentando, ancora ora, l'ultima scena della soap che per molti è stata "totalmente inaspettata". La puntata di ieri sera, che è possibile rivedere in streaming su Mediaset Infinity, si è conclusa con Adnan Yaman, figlio di Zuleyha e Yilmaz, ormai cresciuto e divenuto un noto regista, con una tavoletta del ciak in mano.

Il finale di Terra Amara: cosa è successo nell'ultima puntata

L'ultima puntata di Terra Amara andata in onda ieri sera, sabato 8 giugno 2024, si è conclusa con diversi colpi di scena. Betul e Abdulkadir sono stati arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap che dopo aver appreso dell'arresto aveva rassicurato di vendicarsi, ha minacciato di far esplodere una bomba al matrimonio di Fikret e Zeynep, ma è finito anche lui agli arresti dopo la scoperta di zio Adnan, l'unico ad essersi reso conto che l'uomo minacciava di far esplodere un ordigno falso. Betul e Colak sono stati condannati al carcere a vita, mentre Abdulkadir rischia la pena di morte. Fadik e Rasit, inoltre, hanno scoperto che presto diventeranno genitori. Durante la festa, Gaffur e Gulsum hanno deciso di sposarsi dopo l'estate, e anche Cevriye ha ricevuto una proposta di matrimonio. Terra Amara si conclude con Adnan Yaman, il figlio di Zuleyha e Yilmaz, divenuto ormai grande, che realizza un film sulla storia di sua madre e sugli abitanti di Cukurova. Il finale ha emozionato i telespettatori che su X non anno nascosto le lacrime versate: "Non mi riprenderò mai dalla fine di Terra Amara" è uno dei migliaia di commenti pubblici delle ultime ore. L'epilogo è stato tanto emozionante per i telespettatori che hanno trovato commovente la scelta di mostrare Adnan adulto che racconta la storia di ciascun personaggio, da sua madre Zuleyha a sua sorella Leyla, accompagnandosi con la tavoletta del ciak, mostrata nell'ultima scena prima dei titoli di coda.

Le puntate di Terra Amara in streaming e le repliche

Si è conclusa con l'episodio 667 Terra Amara ma la soap opera turca sarà ancora disponibile alla visione. È possibile, infatti, riguardare tutti gli episodi in replica su Rete4, nel preserale della rete televisiva, ovvero dalle ore 19.46 alle 20.30, tutti i giorni. Le puntate delle quattro stagioni, inoltre, sono disponibili anche in streaming, su Mediaset Infinity.