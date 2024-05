video suggerito

Terra Amara, anticipazioni ultima puntata dell’8 giugno: le trame degli episodi finali Le anticipazioni dell’ultima puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 8 giugno 2024 alle ore 21.20 circa. Ecco la trama degli episodi finali trasmessi su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Terra Amara, la soap opera turca il cui finale di stagione sarà trasmesso su Canale5 sabato 8 giugno 2024 in prima serata a partire dalle 21.20 circa, dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana. L’ultima puntata concluderà le vicende dei protagonisti della fortunata serie tv sbarcata in Italia a luglio 2022, confermando il suo successo di ascolti in ogni fascia di collocazione, dal pomeriggio in day time alla prima serata settimanale. La serie è ambientata a Çukurova e ha per protagonista Züleyha.

Terra Amara, le anticipazioni dell'ultima puntata di sabato 8 giugno

Dopo 705 giorni, il finale di Terra Amara svelerà ogni mistero. Gli assassini di Hakan saranno arrestati e condotti finalmente in carcere. Vahap, intanto, viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ma è stato arrestato perché ritenuto il mandante dell’uccisione di Fekeli. Betul, Abdulkadir e Colak, invece, vengono processati e condannati al carcere a vita.

Vahap con una bomba al matrimonio di Fikret: la trama degli episodi finali di Terra Amara

Tra gli eventi centrali del finale di stagione di Terra Amara c'è il matrimonio tra Fikret e Zeynep. Alla cerimonia decide di presentarsi Vahap. L’uomo nasconde una bomba e la volontà di vendicare l’arresto del fratello Abdülkadir. Gli ospiti, compresa la portata del pericolo, cominciano a disperdersi in preda al panico. Tra loro anche Zuleyha che decide di partecipare alla cerimonia nonostante il dolore per la morte di Hakan. Lo scopo dell’uomo resta quello di uccidere Fikret, ritenuto il responsabile dell’arresto del fratello. Solo zio Adnan si rende conto che la bomba che l’uomo minaccia di far esplodere è falsa e convoca le forze dell’ordine che intervengono per arrestare Vahap e permettere ai festeggiamenti di proseguire. Nel finale di stagione, la protagonista Zuleyha torna all centro della scena. La donna, convinta che ormai l’amore non possa più far parte della sua vita, decide di devolvere l’intera somma ricevuta in eredità ai cittadini di Cukurova e di dedicare il resto della sua vita ai figli Adnan e Leyla, sacrificando il suo futuro sentimentale fino alla fine dei suoi giorni.