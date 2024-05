video suggerito

Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 24 maggio: Zuleyha diventa paladina di Cukurova Le anticipazioni della puntata di Terra Amara di venerdì 24 maggio, in prima serata su Canale5. Zuleyha diventerà la paladina di Cukurova, Colak sarà arrestato, mentre Fikret farà una proposta a Zeynep. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della prossima puntate di Terra Amara che andrà in onda venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 21.21 su Canale5. La serie turca racconta la storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha, e si avvicina ai titoli di coda. L'ultima puntata è in programma, infatti, per venerdì 31 maggio 2024. Nella puntata del 24 maggio Zuleyha scopre di aver ereditato una grossa cifra e decide di offrire un nuovo futuro agli abitanti di Cukurova. Fikret prima di dichiararsi a Zeynep deciderà di raccontarle tutto sul suo passato.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 24 maggio

Nel prossimo episodio di Terra Amara in onda venerdì 24 maggio 2024, in prima serata su Canale5, Gulsum scoprirà che con Gaffur c'è stato un malinteso. Zuleyha, durante il colloquio con il suo avvocato, scoprirà che il marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di donare alla città di Cukurova il patrimonio ereditato, regalando agli abitanti un nuovo futuro.

La fuga in Siria e l'arresto di Colak

Dopo un'ispezione, il ristorante di Colak verrà chiuso e lui crederà che dietro i fatti ci sia Lutfiye, quindi ordinerà a Cevat di svitare i bulloni delle ruote della sua auto. Lutfiye però sarà messa sotto scorta dal procuratore grazie ai suggerimenti di Fikret che immagina le intenzioni di Colak. Gli agenti della scorta scopriranno Cevat in flagrante: lui deciderà così di confessare tutto e Colak sarà arrestato.

Dopo aver ceduto il patrimonio ereditato da Hakan agli abitanti di Cukurova, Zuleyha sarà osannata da tutta la popolazione. Abdulkadir, Vahap e Betul, in fuga diretti in Siria, otterranno dei passaporti falsi con i quali sperano di passare il confine. Fikret comprerà l'anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di dichiararsi deciderà di raccontarle tutto sul suo passato.