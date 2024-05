Terra Amara, anticipazioni puntata del 12 maggio: Betul viene smascherata, Zuleyha furiosa con Hakan

video suggerito

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda domenica 12 maggio alle ore 15:00 su Canale 5. La soap opera turca va in onda sia il venerdì che la domenica, sebbene sia in orari diversi. Negli episodi che andranno in onda nelle prossime puntate continueranno gli intrighi di Zuleyha e tutto ciò che ruota attorno a Villa Yaman, intanto Betul non sembra aver abbandonato i suoi piani e sarà proprio Zuleyha a smascherarla.

Terra Amara, anticipazioni puntate di domenica 12 maggio

Stando alle anticipazioni nella città di Cukurova circola la notizia della morte di Colak e Betul si sente forte dell'aver ereditato tutta la sua fortuna, per questo decide di tornare in città con la madre Sermin. Si trasferiscono subito nella villa di Colak e si mettono in contatto con l'avvocato per avere una lista di tutto ciò che hanno ereditato, ma Betul avrà una brutta sorpresa. L'avvocato, infatti, le spiega che lei non è la vera moglie dell'uomo, perché il matrimonio non è stato registrato e quindi, in preda al panico, la donna cerca di trovare una soluzione al problema. Ma improvvisamente, appare Colak. Lui, accompagnato da Lutfiye, Fikret, Zeynep e la servitù di villa Yaman e le sue guardie, ha ordito un piano con Zuleyha per smascherare Betul.

Zuleyha scopre un segreto di Hakan

Nei giorni seguenti, Gaffur confida a Uzum che vorrebbe risposarsi e la bambina non si oppone. Dopodiché, viene mandato a fare la spesa, ma una volta arrivato al negozio di alimentari, gli dicono che Hakan ha comprato tutto quello che era segnato sulla lista due giorni prima, però questa spesa non è mai arrivata a Villa Yaman. Zuleyha, quindi, si insospettisce dopo aver ascoltato la vicenda e decide di far pedinare il marito, scoprendo che Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese. Furiosa per l'ennesima bugia, decide di chiudere la sua storia con Hakan.