Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 28 aprile: Zuleyha scappa da Hakan Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 28 aprile. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi in prima serata su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in onda domenica 28 aprile. La soap turca continua il suo conto alla rovescia partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Continuano le vicende di Zuleyha, tra intrighi e segreti da scoprire. Che cosa succederà? Scopriamolo insieme seguendo le indiscrezioni e le anticipazioni sulla serie.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di domenica 28 aprile

Stando alle anticipazioni della puntata di domenica 28 aprile, Hamran, boss della mala del Libano, vuole vendicare la morte di suo padre e ordina un attentato contro Hakan. Per fortuna, Abulkadir interviene in tempo e salverà l'amico, ferendo Hamran con un colpo di pistola e costringendolo alla fuga. Hakan ha paura di ripercussioni contro la sua famiglia e convince Zuleyha ad andare in vacanza. Quello che sembrerà una vacanza di piacere, un viaggio di nozze coi bambini, sarà invece un tentativo di Hakan di scappare dalle possibili ritorsioni del perfido Hamran. Questo potrebbe causare nuovi scompensi e disequilibri nella vita di coppia con Zuleyha come vedremo.

Hakan scopre che Zuleyha è andata via.

Sermin e Betul si trovano ancora a casa di Vahap. Abdulkadir le scopre in casa del fratello e le costringe a fare le valigie. Intanto, Zuleyha, Hakan e i bambini si trovano in vacanza ma Hakan è sempre più preoccupato per la sua situazione. Zuleyha si insospettisce e lo segue in un momento della vacanza. Scopre così che Hakan è ancora in conttato con Abdulkadir e questa cosa la delude molto. Dopo l'ennesima bugia di Hakan, Zuleyha decide di lasciare Hakan abbandonando l'albergo. Quello che Zuleyha non sa è che Hakan sta cercando insieme ad Abdulkadir di rintracciare Hamran, che intanto si è reso irreperibile, e temono nuovi spargimenti di sangue. Quando Hakan torna in hotel, scopre che Zuleyha se n'è andata via.