Barbara D'Urso in Rai, Massimo Giletti al posto di Mara Venier: "Notizie prive di fondamento" La Rai smentisce le voci delle ultime ore relative a un presunto ritorno di Barbara D'Urso nei prossimi palinsesti e un ingresso di Giletti a Domenica In dalla prossima stagione.

A cura di Andrea Parrella

La Rai smentisce tutto, dal ritorno di Barbara D'Urso alla nuova collocazione di Massimo Giletti. A fronte di un'intensa circolazione di indiscrezioni sul posizionamento dei due personaggi televisivi riapparsi in Rai nelle ultime settimane, l'azienda smentisce categoricamente le voci che vorrebbero D'Urso e Giletti destinati rispettivamente ad avere un programma nei prossimi palinsesti autunnali e sostituire Mara Venier alla guida di Domenica In.

Con un comunicato categorico, l'azienda ha smentito entrambe le voci: "Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua “Domenica In”.

La smentita di Briatore su D'Urso

In relazione a Barbara D'Urso, dopo la sua intervista a Domenica In, si erano fatte intense le voci di un progetto per il sabato sera di Rai1 in stile Carramba che sorpresa, lo show ideato e condotto da Raffaella Carrà tra fine anni Novanta e inizio Duemila. "Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro", aveva sottolineato tra l'altroD'Urso nell'intervista con Mara Venier, dopo aver raccontato anche il "dolore" per "il modo terribile" con cui è stata "mandata via" da Mediaset lo scorso giugno. Proprio su D'Urso, si era inoltre diffusa l'indiscrezione di una spinta per un suo rientro da ambienti vicini a Flavio Briatore. Il management dell'imprenditore ha così smentito: "In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l'imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D'Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva".

L'ipotesi Giletti a Domenica In, il commento a Fanpage

Quanto a Giletti, l'indiscrezione di un ritorno a Domenica In dalla prossima stagione si era diffusa a seguito delle voci di un possibile addio di Venier dalla prossima stagione e il conduttore ne aveva parlato pochi giorni fa inun'intervista a Fanpage, alla vigilia del suo ritorno in Rai: "Non sono io a decidere, vedo che Mara fa un lavoro eccellente su Rai1. Abbiamo già lavorato insieme in passato, ma il punto non è la collocazione, che pure è importante, quanto più che altro il racconto".