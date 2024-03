Barbara D’Urso a Domenica In: “Strappata via dalla mia vita, a Mediaset avrei dovuto dire più no” Barbara D’Urso ospite di Mara Venier a Domenica In ha ripercorso la sua carriera iniziata in Rai prima di approdare a Mediaset, azienda dalla quale circa 9 mesi fa è stata allontanata: “Non ho ancora superato il dolore per come sono stata strappata via dalla mia vita”. Sull’ex compagno Mauro Berardi: “Lo lasciai e iniziò a farmi la guerra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A Domenica In oggi, domenica 3 marzo, Barbara D'Urso segna il suo ritorno in tv. Ospite di Mara Venier, la celebre conduttrice ex Mediaset che ha condotto negli anni Pomeriggio 5, il Grande Fratello e La pupa e il secchione, ha raccontato della sua carriera ricca di successi e del suo presente, dopo l'allontanamento da Mediaset: "Sto bene, ma non ho ancora elaborato il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita".

Il ritorno in Rai e il dolore per l'addio a Mediaset

"Sono lontana da 9 mesi dalla tv, è stato un parto. Non a caso ho scelto di essere qui dove ho iniziato", così Barbara D'Urso ha iniziato la sua lunga intervista a Domenica In. La conduttrice televisiva ha continuato: "Sono voluta entrare un giorno prima in Rai, io iniziai qui. Il cuore mio è iniziato in Rai, avevo 19 anni. Sono stata 22 anni in Rai e il filo è rimasto qui. Rientrare in questo studio è stato molto emozionante. Penso che la vita ti sorprende sempre". Ricordando il suo periodo lontana dalla tv, ha confessato di non aver ancora superato il dolore per l'improvviso allontanamento da Mediaset: "Sto bene, sono molto emozionata. Sono serena, ho una famiglia stupenda. Però non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata via dalla mia vita. Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì, 16 anni in diretta tutti i giorni. Ho dato tanto a quell'azienda, ci sono sempre stata, mattina e sera, durante il Covid. Tenevo compagnia agli italiani, ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando…Me l'hanno comunicato così, senza un motivo. Ma io non voglio fare guerra".

Ricordando il suo ruolo di attrice, sempre per Mediaset, ha commentato: "La Dottoressa Giò fu la prima dottoressa sugli schermi, era il '96. Quel ruolo è nel mio cuore, mi piacerebbe ritornare sul set, di altri luoghi". Pensando a tutte le esperienze vissute, in particolare sugli ultimi anni di lavoro, ha aggiunto: "Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che magari a me non piacevano, che agli occhi degli altri risultavano come ‘la D'Urso ha fatto questo'. Avrei dovuto dire più no sul lavoro, avrei dovuto ribellarmi". Sul presente: "Oggi sono come ero anni e anni fa, non ho mai perso l'entusiasmo e l'energia. C'è sempre una vita nuova, il mio futuro lo vedo bellissimo".

Il ricordo della madre e della famiglia

Barbara D'Urso da Mara Venier ha ricordato la morte della mamma avvenuta quando aveva solo 11 anni. Il dolore per la perdita e per il mancato saluto è ancora forte: "A 11 anni e mezzo ho dovuto costruirmi una corazza perché avendo avuto mamma malata, è stato difficile. Scoprimmo dopo la malattia che aveva. Quando lei scoprì che stava per morire, ci fece trasferire in campagna. Quando tornammo a casa il suo letto era vuoto e non se n'è mai parlato. Mi dissero che mamma stava meglio, invece non c'era più. Papà improvvisamente ci disse ‘mamma ci ha lasciati'". Sulla passione per la danza, ha aggiunto: "Quando lei era malata, ci teneva che io ballassi. Facevo danza classica. Quando è finita non mi ci hanno portato più, quindi ora continuo". L'ex conduttrice Mediaset ha poi ascoltato le parole della matrigna Wanda e dei suoi cinque fratelli. Parlando dei figli non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sono orgogliosa di loro. Giammarco non ha mai voluto che pensassero che fosse il ‘figlio di..'. Emanuele è diventato un produttore, non ha mai chiesto consigli al padre, voleva fare tutto da solo. Averli cresciuti così, da sola, mi rende orgogliosa".

La storia d'amore con Miguel Bosè e la separazione da Mauro Berardi

Barbara D'Urso ha poi raccontato della storia d'amore con Miguel Bosè: "Io e Miguel Bosè ci siamo conosciuti tanti anni fa, è una persona stupenda. Abbiamo avuto una storia d'amore meravigliosa, uscivamo con la sorella, la madre, mi portava i fiori tutte le mattine". Sull'ex compagno Mauro Berardi, ha raccontato il motivo per cui lo lasciò: "Ci siamo amati follemente per 11 anni. Abitavamo in mezzo alla foresta, era bellissimo. Lui è il grande amore della mia vita. Sono nati i miei due figli e dopo 11 anni, nel 1993, ci siamo lasciati amandoci. Non c'è stato alcun tradimento, ci lasciammo perché caratterialmente c'erano problemi. Ho sofferto tantissimo e sono rimasta sola. Lui non ha reagito bene a questa decisione che dovetti prendere, preso dall'orgoglio mi ha fatto la guerra per tanti anni. Poi un giorno, dopo anni di guerre e dolore e un periodo di depressione, dissi ‘Facciamo Natale insieme'. Da lì abbiamo ripreso ad avere un rapporto di stima e affetto".