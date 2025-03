Sandro Giacobbe racconta il tumore a Domenica In e toglie la parrucca: “Ho sempre pensato alla mia immagine”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Sandro Giacobbe ospite di Mara Venier a Domenica In ha parlato della malattia che oggi lo costringe a una carrozzina. Affetto da tumore, oggi non può più camminare perché i medici gliel'hanno sconsigliato: "Ho avuto un problema all'anca, parte del femore. Purtroppo per situazioni legate alla malattia che, nonostante le cure adeguate sulla parte delle ossa, non ha attecchito come avrebbe dovuto", è impossibilitato a camminare, ha spiegato. Durante la sua ospitata in diretta su Rai 1 si è tolto la parrucca che ha soprannominato "Teresa".

Le parole di Sandro Giacobbe

"I medici mi hanno prescritto di non stare più in piedi, perché c'è un rischio di rottura del bacino qualora dovessi stare in piedi" ha dichiarato Sandro Giacobbe a Domenica In nella puntata di oggi, domenica 16 marzo 2025. "Dal 6 gennaio non sono più uscito perché se mi avessero visto in carrozzina mi avrebbero fatto foto. Ora voglio annunciarlo pubblicamente" ha continuato. È stato poi raggiunto in studio dalla moglie, Marina Peroni, che ha raccontato: "Stiamo insieme dal 2010, si è ammalato nel 2015. Le cose sono andate bene, fino a ottobre dell'anno scorso che tutto si è complicato e sono andata dallo psicologo. Avevo paura di non riuscire ad affrontare questo percorso, l'abbiamo affrontato con serenità. Gli faccio le battute sulla teresa". Alla domanda "chi è Teresa?", Sandro Giacobbe ha risposto: "Uno dei miei crucci più grandi è sempre stata l'immagine. Prima della chemio, pensavo alla mia immagine. La teresa è questa", le parole prima di togliere la parrucca. Poi ha raccontato scherzando: "La carrozzina è la mia ferrari, sdrammatizziamo".

"Stare qui è vita, non bisogna perdere la speranza"

"Questa situazione, qui in studio, per me è vita, per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento" ha continuato Sandro Giacobbe che ha rivelato di star aspettando un farmaco, pronto a maggio o giugno, che farebbe al caso suo. "Va ad agire sulle ossa, va a sterminare le cellule che aggrediscono le ossa. È un'altra speranza, non bisogna mai perderla", le parole.