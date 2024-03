Mara Venier “censurata” da Barbara D’Urso: “Non lo posso dire? Adesso mi arriva un comunicato” La conduttrice si lascia andare nel corso dell’intervista a Barbara D’Urso, scherzando sulla vicenda imbarazzante del comunicato pro Israele letto in diretta alcune settimane fa. Dopo le scuse, un po’ di ironia su una vicenda su cui Venier ha riconosciuto le sue responsabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'intervista di Barbara D'Urso a Domenica In è stato l'evento televisivo della giornata, con la conduttrice tornata in Tv per la prima volta a nove mesi di distanza dall'addio a Mediaset, che ha segnato la fine del suo rapporto televisivo con l'azienda fondata da Silvio Berlusconi. Barbara d'Urso si è raccontata a Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita ed era ampiamente prevedibile che tra le due potesse nascere qualche siparietto, puntualmente arrivato.

Mara Venier parla di sesso e scherza sulla vicenda del comunicato

In particolare quando Mara ha chiesto a Barbara d'Urso del suo rapporto con Miguel Bosè, col quale si presentava spesso a casa della sua famiglia a Napoli negli anni Ottanta. "Su Miguel Bosè devi darmi una spiegazione", ha detto Venier: "Io e Miguel ci siamo conosciuti tanti anni fa, è una persona stupenda, io ancora mi chiamavo Carmelita, abbiamo avuto una storia meravigliosa". Quindi Venier ha punzecchiato la collega: "Una storia di amore? Di sesso?". Qui D'Urso si è finta scandalizzata, indicando l'orologio per l'orario: "Oh ma siamo su Rai1, sesso non si può dire". Quindi Venier non ha perso occasione per scherzare sull'evento più complesso dei suoi ultimi mesi di carriera: "Non si può dire? Oddio ora mi arriva un comunicato tra poco. Ormai l'ho detto". Il riferimento di Venier è, naturalmente, alla vicenda spiacevole del comunicato pro Israele di Roberto Sergio letto in diretta nel corso della puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo. Vicenda che ha procurato alla conduttrice grosse critiche per la sua presa di posizione successiva alla lettura del comunicato, cosa per la quale si è poi scusata.

L'intervista di Barbara D'Urso a Domenica IN

"Sono lontana da 9 mesi dalla tv, è stato un parto. Non a caso ho scelto di essere qui dove ho iniziato", così Barbara D'Urso ha iniziato la sua lunga intervista a Domenica In. La conduttrice ha preferito non parlare nel dettaglio della vicenda con Mediaset, se non sotto il profilo emotivo: "Sto bene, sono molto emozionata. Sono serena, ho una famiglia stupenda. Però non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata via dalla mia vita. Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì, 16 anni in diretta tutti i giorni. Ho dato tanto a quell'azienda, ci sono sempre stata, mattina e sera, durante il Covid. Tenevo compagnia agli italiani, ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando…Me l'hanno comunicato così, senza un motivo. Ma io non voglio fare guerra".