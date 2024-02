Mara Venier disattiva i commenti su Instagram dopo le polemiche per il comunicato letto a Domenica In Mara Venier ha disattivato la possibilità di commentare gli ultimi post pubblicati su Instagram dopo le critiche ricevute in seguito alla lettura a Domenica In del comunicato redatto dall’Ad Rai Roberto Sergio a sostegno dello stato di Israele e della Comunità Ebraica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mara Venier ha disattivato la possibilità di commentare gli ultimi post pubblicati su Instagram in seguito alla polemica generatasi dopo la lettura a Domenica In del comunicato redatto dall’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio a sostegno dello stato di Israele e della Comunità Ebraica, comunicato arrivato dopo le parole pronunciate da Ghali a Sanremo 2024 che aveva chiesto di “fermare il genocidio”. Da qualche ora risulta impossibile commentare gli ultimi post pubblicati dalla conduttrice su Instagram. Una mossa che serve probabilmente ad arginare le critiche ricevute dopo avere letto in diretta tv il comunicato voluto dall’Ad Rai.

Cosa ha scritto Roberto Sergio nel comunicato letto a Domenica In

L’Ad Rai Roberto Sergio aveva inviato un comunicato da leggere durante l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier, introducendolo, aveva fatto riferimento che fosse relativo “a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo”. Si riferiva a Ghali che dal palco dell’Ariston aveva detto “Stop al genocidio”. Parole dalle quali Sergio ha preso le distanze:

L'Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta.

Dopo avere letto il testo, Venier aveva così commentato: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio”.

Il nervosismo con Dargen D’Amico a Domenica In

La lettura del comunicato dell’Ad Rai era arrivata dopo un altro momento di tensione verificatosi a Domenica In. Venier aveva interrotto Dargen D’Amico dopo che il cantante che ha portato a Sanremo la canzone “Onda alta” aveva provato ad affrontare in diretta il tema dell’immigrazione, per poi essere fermato da Venier: “Ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche, qui stiamo parlando di musica”.