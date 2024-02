Ghali alla finale di Sanremo 2024: “Stop al genocidio”, ma il video su Raiplay è stato tagliato Ghali interpella l’alieno Rich Ciolino alla fine della sua esibizione a Sanremo 2024: “Stop al genocidio”, dice. Ma il video su raiplay è stato tagliato senza ringraziamenti finali e messaggio politico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ghali ha cantato durante la finale del Festival di Sanremo 2024 la sua canzone Casa mia. Dopo essersi esibito, ha ringraziato "Baggio, il mio quartiere e mia mamma". La mamma era in platea, si è alzata in piedi e ha alzato un cartello in aria con la scritta "Sei il mio vincitore, amore della mamma. TVB". Momento familiare per il noto cantante, che prima di congedarsi per consegnarsi nelle mani del televoto (seppur ballerino stasera) ha voluto lanciare un altro importante messaggio politico.

Per farlo, ha interpellato l'alieno Rich Ciolino alla fine della sua esibizione nella finale di Sanremo 2024: "Stop al genocidio", gli ha detto all'orecchio. Ghali lo ripete a gran voce sul palco, ma il video su Raiplay è stato tagliato senza includere né i ringraziamenti finali né tantomeno il messaggio politico di cui sopra. Come mai? Che è successo al video di Ghali sulla piattaforma Rai rispetto agli altri video dei cantanti big che includono regolarmente i singoli ringraziamenti e/o messaggi?