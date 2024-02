Geolier e Annalisa denunciano problemi con SMS del televoto di Sanremo, Amadeus: “Record di voti” Problemi per chi desidera votare il proprio big in gara a Sanremo 2024 tramite televoto via SMS. Annalisa, Geolier e Irama hanno segnalato il disservizio: “Dovete ricevere un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido”. Amadeus ha aggiunto in diretta: “Record di voti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il televoto nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 è andato in tilt. Su X sono tantissime le segnalazioni arrivate negli ultimi minuti che fanno presente un problema nell'invio dei voti via SMS per i cantanti. Anche Annalisa e Geolier si sono rivolti ai fan per informarli del disservizio: "Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione" ha dichiarato la cantante di ‘Sinceramente‘ tra le stories. "Purtroppo ci sono problemi con il televoto, mi state mandando tanti screenshot. Le linee sono bloccate" ha aggiunto su Instagram il rapper napoletano. Pochi minuti fa anche Irama ha aggiornato i suoi social invitando i fan ad aspettare l'SMS di conferma: "Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato".

L'annuncio di Amadeus: "Record di voti"

Anche Amadeus è intervenuto sulla questione: il conduttore e direttore artistico della kermesse ha invitato i telespettatori a continuare a inviare SMS perché il sistema sta processando i messaggi di voto in arrivo. "Superati i record di televoto, c'è molto traffico e stanno smaltendo", ha dichiarato.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024 è possibile votare il proprio artista preferito da telefono fisso digitando il numero 894.001 e seguendo le indicazioni dell'operatore oppure inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice dell'artista. Il costo massimo per ogni voto è di 0,50 euro e si hanno a disposizione un massimo di 5 voti. Per il televoto via SMS è necessario il messaggio di conferma del voto, altrimenti quest'ultimo non sarà valido. Qui i codici associati ai singoli cantanti in gara per votare il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo.