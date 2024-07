video suggerito

Mara Venier operata all’occhio sinistro: “Non sto mai tranquilla” La ‘zia d’Italia’ si è operata all’occhio sinistro: “Mai tranquilla”, ha scritto su Instagram. Gli auguri di Arisa e Rossella Erra di pronta guarigione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram che sta facendo preoccupare i suoi follower e anche tantissimi amici vip. C'è un occhio coperto, quello sinistro, e un messaggio molto breve: "Mai tranquilla" e poi un ringraziamento al prof. Andrea Cusumano, luminare di oftalmologia. Non è chiaro cosa sia successo e quale sia stata l'operazione alla quale si è sottoposta la "zia Mara". Tra le ipotesi, la cura di una cataratta.

Gli auguri e le reazioni degli amici di Mara Venier

Sono state tante le reazioni di affetto, gli auguri di pronta guarigione per la ‘zia d'Italia'. La prima ad accorrere è stata la cantante Arisa, che è molto legata a Mara Venier. Tra i messaggi di auguri anche quello di Rossella Erra e del creator Menestrelloh. Per Mara Venier ora comincerà un breve periodo di convalescenza poi potrà certamente raggiungere il compagno, Nicola Carraro nella loro casa a Santo Domingo.

Chi è il prof. Cusumano che l'ha operata

Il Prof. Andrea Cusumano è il medico che ha operato Mara Venier. Apprendiamo dalla bio che è ricercatore in Oftalmologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, APL Professor presso la Rheinische Friederich-Wilhelms Universität Bonn e Adjunct Associate Professor presso il Weill Medical College della Cornell University di New York. Ha una carriera quarantennale di attività clinica e di insegnamento. Ha dedicato e dedica la sua vita professionale alle "patologie che conducono alla perdita della visione e alle nuove piattaforme tecnologiche che hanno dimostrato la potenzialità di fornire in tempi si spera non troppo lunghi approcci terapeutici in grado di arrestare, o almeno rallentare, la progressione di tali patologie, nella prospettiva di apportare un sensibile miglioramento nella qualità di vita di una comunità molto estesa di pazienti". I settori di sua competenza sono la terapia genica, la genetica medica molecolare, l’optogenetica e l’optofarmacologia.