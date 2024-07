Mara Venier nel nuovo film di Ozpetek, le foto dal set e la dedica al regista: “Con te tutto diventa magico”

Mara Venier reciterà in Diamanti, nuovo film diretto dal regista Feranz Ozpetek. L'estate della conduttrice sarà all'insegna del lavoro e le sue giornate scandite dai tempi del set. Nelle foto pubblicate sul settimanale Chi, Mara Venier appare sorridente e più radiosa che mai. Il suo esordio al cinema risale a 51 anni fa in Diario di un italiano di Sergio Capogna.

Mara Venier è in Diamanti, diretto da Feranz Ozpetek. Il film arriverà nelle sale il 19 dicembre e nel cast, oltre alle protagoniste Jasmine Trinca e Luisa Ranieri, anche: Milena Vukotic, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Giselda Volodi, Sara Bosi, Loredana Cannata, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini. Per i ruoli maschili, invece, il regista turco ha scelto Stefano Accorsi, Vinicio Marchiori, Edoardo Purgatori, Valerio Morigi e Carmine Recano.

Il film – ambientato tra il presente e gli anni '70 – sarà girato a Roma e le riprese dovrebbero durare fino alla fine di agosto. Dopo un'estate passata sul set, la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Domenica In. A proposito del programma della Rai, la conduttrice diceva al Corriere della Sera:

Quest'anno ero decisa, come mi ha insegnato Arbore, mio ex compagno e amore, bisogna lasciare quando le cose vanno bene. Ma Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, Domenica In sono io, il mio modo di essere, i miei amici… La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato… e ogni volta è così. Sono un casino di donna.