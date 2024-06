Mara Venier festeggia 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro, ieri sera a cena baciava Jerry Calà

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mara Venier festeggia oggi 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro. Il produttore cinematografico, noto editore della famiglia Rizzoli, ha inviato un mazzo di rose rosse alla sua dolce metà: la coppia, una delle più famose della storia della tv, non è unita in questo momento, trovandosi lei in Puglia, lui a Santo Domingo. La mancanza, però, non si è fatta sentire: oltre alla sorpresa ricevuta, la conduttrice di Domenica In ha condiviso sui social anche una tenera dedica al marito. Il post arriva dopo che ieri sera ha baciato Jerry Calà, suo ex storico nonché caro amico, per scherzo.

Il bacio tra Mara Venier e Jerry Calà al compleanno dell'attore

Mara Venier si trova in Puglia e ieri sera ha festeggiato il compleanno di Jerry Calà. Nelle stories ha mostrato il momento in cui l'attore, suo ex storico nonché caro amico, spegne le sue 73 candeline prima di baciarla sulle labbra. Tutti i presenti sono rimasti divertiti e attoniti dalla scena che la conduttrice, poco dopo, ha commentato sorridendo: "Lui è pazzo". "Nicola tu stai a Santo Domingo…" ha commentato infine, con tono scherzoso, Jerry Calà.

La dedica per l'anniversario di matrimonio con Nicola Carraro

Oggi, venerdì 28 giugno, Mara Venier festeggia 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro e per l'occasione gli ha dedicato un post su Instagram. A corredo di una foto con un mazzo di rose ricevute dal marito, la conduttrice di Domenica In ha scritto: "Amore mio oggi sono 18 ….ti risposerei domani ….anche lontani ma sempre più uniti e vicini ….Che sorpresa le rose ….Ti amo".

Tantissimi i VIP che le hanno fatto gli auguri, da Simona Ventura che le ha scritto "Siete maggiorenni! Auguri e complimenti a voi", a Eleonora Daniele, Eva Henger, Elettra Lamborghini, Andrea Sannino che ha aggiunto nei commenti un verso della sua canzone, Ammore.