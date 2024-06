La festa di Simona Ventura e Giovanni Terzi prima del matrimonio: video, location e gli invitati Si sta svolgendo in queste ore il party di Simona Ventura e Giovanni Terzi a Milano organizzato a pochi giorni dal loro matrimonio in programma per il 6 luglio. Si festeggia anche il compleanno del futuro sposo che oggi compie 60 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Simona Ventura e Giovanni Terzi a pochi giorni dal giorno delle loro nozze, in programma per il 6 luglio al Grand Hotel di Rimini, hanno organizzato questa sera di mercoledì 26 giugno il party pre-matrimonio, un'occasione per festeggiare anche il compleanno del futuro sposo che proprio oggi compie 60 anni. L'organizzazione dell'evento è stata affidata al re dei wedding planner, Enzo Miccio. Si sta svolgendo in queste ore a Milano, in un locale che si estende su diversi piani e che ospita circa mille invitati, come raccontò la Ventura ospite di Antonella Clerici.

La festa di Simona Ventura e Giovanni Terzi prima del matrimonio

"Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme, perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente": con queste parole Simona Ventura ha aggiornato il suo profilo Instagram questa mattina a corredo di un video contenente alcuni momenti memorabili con il compagno e futuro sposo Giovanni Terzi che oggi compie anche 60 anni. La festa si sta svolgendo al Gadames 57, a Milano, una location che ospita eventi e convention. I neo sposi hanno curato ogni minimo dettaglio, dalla musica dal vivo al buon cibo. Dopo un video emozionale, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno fatto il loro ingresso a ritmo di musica scendendo da una lunga scalinata. Poi sul palco, davanti ai loro invitati, hanno ringraziato tutti: "Abbiamo avuto tanti ostacoli, ora siamo qui. Questa non è una festa di matrimonio, è una festa e basta. Grazie a tutti gli amici che sono qui questa sera, dobbiamo mangiare e dobbiamo bere", le parole della conduttrice.

Gli invitati al party

Sarebbero circa in mille al party organizzato questa sera da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dalle immagini che circolano sui social, sono presenti personaggi noti dello spettacolo italiano, amici e parenti della coppia che si sposerà il prossimo 6 giugno. Tra gli invitati Alba Parietti, Paola Caruso, Eleonora Daniele, Raffaella Fico con la figlia, Antonella Elia, Paola Barale. Incerta la presenza di Paola Perego: al momento non sarebbe comparsa nelle foto e video che circolano del party. Pochi giorni fa il marito Lucio Presta è stato vittima di un incidente.

