"Che amarezza", Ludovico Fremont e Micol Olivieri ricordano Antonello Fassari "Sei stato casa e famiglia": Micol Olivieri e Ludovico Fremont, Alice e Walter ne I Cesaroni, ricordano Antonello Fassari sui social network.

La notizia della scomparsa di Antonello Fassari, l'indimenticabile Cesare de "I Cesaroni", ha colpito profondamente non solo i fan della serie ma anche i colleghi che con lui hanno condiviso anni sul set. Tra i più toccati ci sono sicuramente Micol Olivieri e Ludovico Fremont, che nella popolare fiction interpretavano rispettivamente Alice Cudicini e Walter Masetti, giovani protagonisti della serie.

"Sei stato casa e famiglia": il ricordo di Micol Olivieri

Micol Olivieri, che nella serie interpretava Alice, la figlia di Lucia (Elena Sofia Ricci) e poi di Eva (Alessandra Mastronardi), ha affidato ai social il suo dolore per la morte di Antonello Fassari con un messaggio breve ma intenso: "Sei stato casa e famiglia. Non posso crederci". L'attrice ha inoltre pubblicato una storia Instagram in cui riflette sul valore degli artisti:

Quando un grande artista se ne va, è facile poi dire: ‘Ma non meritava forse di più?' Ricordo ancora quando durante le colazioni infinite, tra un cambio d'inquadratura e l'altro, i grandi del Set, iniziavano a raccontare e ci insegnavano tante di quelle cose, che solo oggi, mi rendo conto di quanto valessero quei discorsi. Politica, arte, musica, cinema, La Roma e le cazzate successe sui vari set. Antonello era uno di quelli, che avresti ascoltato per ore… di una cultura infinita. Sicuramente, avrebbe meritato molto più spazio nel cinema italiano, per l'attore che era. Molto di più.

I ricordi "romani" di Ludovico Fremont

Particolarmente toccante anche il ricordo di Ludovico Fremont, che nella serie interpretava Walter Masetti. L'attore ha pubblicato su Instagram una foto di Fassari accompagnata da un messaggio scritto con un forte accento romano, quasi a voler rendere omaggio al personaggio di Cesare:

Antone…che te devo di'…i discorsi dell'accademia nazionale Silvio d'Amico, de Ronconi, de Strehler, der teatro, der cinema…che bello quanno io e te parlavamo ar telefono …de roma de sto lavoro, de che vordi dedica tutta la vita a sto grande circo, dove se ride e se piagne…io te dico na cosa sola…grazie! E comunque, ‘che amarezza'.

L'ultima frase, "che amarezza", era una delle espressioni tipiche di Cesare nella serie, un modo per Fremont di salutare il collega con un riferimento affettuoso al personaggio che ha interpretato per anni.