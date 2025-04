video suggerito

"Eravamo in attesa del suo ritorno sul set", il toccante saluto della produzione dei Cesaroni ad Antonello Fassari La produttrice Verdiana Bixio commenta la morte di Antonello Fassari durante le riprese della nuova stagione: "Non ci aspettavamo di ricevere una notizia così devastante, attendevamo con speranza il suo ritorno sul set".

La morte di Antonello Fassari ha spezzato i cuori di tantissimi spettatori e addetti ai lavori. La Publispei, storica casa di produzione de I Cesaroni, ha ricordato con le parole di Veridiana Bixio il grande attore scomparso a 72 anni: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore e un caro amico della Publispei". La produttrice conferma che l'attore era al lavoro sul set, aveva ripreso il ruolo di Cesare, ma che da tempo non stava bene. Tutti aspettavano con speranza il suo ritorno in piena forma.

Il comunicato ufficiale della Publispei

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Antonello Fassari, un grande attore e un caro amico della Publispei", si legge nel comunicato diffuso dalla casa di produzione. Verdiana Bixio, produttrice de "I Cesaroni – Il ritorno", ha espresso tutto il suo dolore: "Siamo sconvolti, increduli e affranti per la perdita di Antonello. Era l'oste Cesare, un personaggio molto amato dal pubblico e un grande professionista."

Le riprese in corso della nuova stagione

Il comunicato conferma ufficialmente che le riprese della nuova stagione della serie sono attualmente in corso. "La produzione de I Cesaroni – Il ritorno, una coproduzione Publispei-RTI, è attualmente sul set dal 17 marzo, sotto la direzione di Claudio Amendola", si legge nella nota. Particolarmente toccante è la rivelazione che la produzione era a conoscenza delle condizioni di salute dell'attore ma sperava in un suo recupero: "Eravamo consapevoli della sua seria condizione di salute, ma non ci aspettavamo di ricevere una notizia così devastante, attendevamo con speranza il suo ritorno sul set", ha dichiarato Verdiana Bixio. "La Publispei e tutto il cast de I Cesaroni – Il ritorno desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonello Fassari e ricordarlo con affetto e gratitudine per il suo straordinario contributo al mondo dello spettacolo", conclude il comunicato.