video suggerito

Matteo Branciamore per Antonello Fassari durante le riprese de I Cesaroni: “Sei andato via mentre tutti tornavamo” Matteo Branciamore con un post su Instagram ha ricordato Antonello Fassari, morto a 72 anni mentre erano in corso le riprese dei nuovi episodi de I Cesaroni. “Sei andato via mentre tutti tornavamo”, le parole del protagonista della serie. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Matteo Branciamore, nelle ultime ore, ha salutato Antonello Fassari, collega con il quale ha condiviso il set de I Cesaroni, morto lo scorso sabato all'età di 72 anni a causa di una malattia. La produzione della serie televisiva di successo lo attendeva sul set per i nuovi episodi, e anche i suoi colleghi: tra questi Branciamore, il protagonista della fiction nei panni di Marco Cesaroni, che lo ha ricordato commosso su Instagram. Anche Elena Sofia Ricci ha omaggiato il collega.

L'addio di Matteo Branciamore ad Antonello Fassari

"Gli addii social non li ho mai saputi fare, forse non li ho neanche mai capiti del tutto": comincia così il lungo messaggio social di Matteo Branciamore su Instagram nel quale ha deciso di omaggiare il collega Antonello Fassari che avrebbe dovuto incontrare sul set de I Cesaroni Il ritorno. Così ha continuato: "Sarà il tempismo, sarà che sei andato via mentre tutti tornavamo, sarà che c'eri dall’inizio con un distacco quasi ironico, che alla prima risata insieme è diventato calore familiare. Ce lo teniamo stretto quel calore, e ricordarti qui sarà meno amaro. Ciao Antonello".

Anche Elena Sofia Ricci, Lucia Liguori ne I Cesaroni, ha ricordato il collega su Instagram, con un post: "Antonello , che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza. Mancherai".

La morte di Antonello Fassari: oggi i funerali a Roma

Si terranno oggi, martedì 8 aprile, i funerali di Antonello Fassari. Nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alle ore 11, parenti, amici e fan potranno dare l'ultimo saluto all'attore, morto a 72 anni a causa di una malattia. Soffriva di angina pectoris, che provoca un forte dolore al petto causato da una scarsa ossigenazione al cuore.