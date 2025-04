I funerali di Antonello Fassari a Roma, martedì 8 aprile l’ultimo saluto all’attore romano

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

L'ultimo saluto ad Antonello Fassari, l'attore romano scomparso nella giornata di sabato 5 aprile, si terrà martedì 8 aprile alle 11 nella Chiesa degli Artisti. A confermare la notizia dei funerali è stata la produzione Publispei, che si sta lavorando alla nuova serie dei Cesaroni, di cui Fassari è stato uno dei personaggi più amati, ovvero Cesare.

La scomparsa di Antonello Fassari, il dolore di Amendola e della produzione de I Cesaroni

"Sapevamo stesse male, ma non eravamo pronti" così Claudio Amendola, grande amico, nonché compagno di set di Antonello Fassari, ha commentato la scomparsa dell'attore romano. Non è stato chiarito quali fossero le sue condizioni di salute, ma come fatto intendere anche dalla produzione della fiction di Canale 5, le cui riprese erano iniziate da poche settimane, per un grande ritorno dopo anni di assenza dal piccolo schermo, si attendeva che l'oste Cesare potesse riprendere il suo posto dietro al bancone dell'iconico locale della Garbatella. Verdiana Bixio, di Publispei, nel commentare la dipartita dell'attore ha dichiarato: "Siamo sconvolti, increduli e affranti per la perdita di Antonello. Era l'oste Cesare, un personaggio molto amato dal pubblico e un grande professionista."

Il ricordo di Micol Olivieri e Ludovico Fremont

Tanti, in queste ore, hanno ricordato con affetto ed estrema tenerezza Antonello Fassari, attore poliedrico distintosi prima in teatro, con una lunga carriera, per poi diventare noto interpretando film e produzioni diventate dei cult, come Romanzo Criminale, Selvaggi, e per l'appunto i Cesaroni. Proprio su quest'ultimo set aveva condiviso le sue giornate insieme a giovanissimi attori, ancora alle prime armi, come Ludovico Fremont e Micol Olivieri. L'attrice, sui suoi social, ha scritto:

Ricordo ancora quando durante le colazioni infinite, tra un cambio d'inquadratura e l'altro, i grandi del Set, iniziavano a raccontare e ci insegnavano tante di quelle cose, che solo oggi, mi rendo conto di quanto valessero quei discorsi.

L'attore che, invece, interpretava il figlio di Max Tortora nella serie, ricordando le chiacchierate a parlare di teatro e dei grandi con i quali aveva lavorato, chiude una citazione proprio del personaggio dell'attore, scrivendo: "Io te dico na cosa sola…grazie! E comunque, ‘che amarezza'".