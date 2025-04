Il cast de I Cesaroni ai funerali di Antonello Fassari, Max Tortora: “Se n’è andato troppo presto” Ai funerali di Antonello Fassari molti componenti del cast de I Cesaroni, la celebre serie corale di cui si sta girando una nuova stagione proprio in questi mesi. Da Claudio Amendola a Max Tortora, passando per Ludovico Fremont, Niccolò Centioni e Angelica Cinquantini, Niccolò Centioni, Micol Olivieri e Federico Russo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

I funerali di Antonello Fassari si sono tenuti alla chiesa degli Artisti di Roma l'8 aprile. Un momento per celebrare un attore amatissimo a Roma, ma anche a livello nazionale, per i personaggi fortunati interpretati in film e serie Tv celebri. In particolare I Cesaroni, dove per sei stagioni ha affiancato Claudio Amendola e Max Tortora dando vita a uno dei prodotti italiani più popolari degli ultimi anni, che tornerà presto per una settima stagione. Proprio di questa beffarda coincidenza ha parlato ai funerali l'amico Amendola: "Ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Da una parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà perché so che lui sta ridendo in questo momento".

Da Max Tortora a Ludovico Fremont, il ricordo di Antonello Fassari

Presenti ai funerali, diversi attori del cast della serie. Max Tortora, che nella serie era Ezio Masetti, ha brevemente ricordato l'amico e collega dicendo: "Se n'è andato troppo presto, tutta questa gente qui presente dimostra quanto gli volessero bene". C'era anche Ludovico Fremont, Walter Masetti ne I Cesaroni che, facendo eco alle parole di Amendola ha dichiarato: "Mi verrebbe da dire che è amatissimo da molte persone e questa cosa è abbastanza palese. Per noi è una giornata molto complicata. Per noi se n'è andato un grande collega e anche un grande amico e siamo qui per questo".

Angelica Cinquantini era Matilde nella serie

Ai funerali di Antonello Fassari anche Angelica Cinquantini, nella serie Tv la piccola Matilde, che ha parlato dell'influenza positiva che l'attore ha avuto nel trasmetterle l'amore per questo lavoro: "Antonello mi ha veramente regalato tantissimo, con il suo talento ha fondato le basi di quella che è diventata per me la passione più grande. Per questo gli sarò grata a vita".

Il ricordo di Niccolò Centioni: "Uno dei migliori attori conosciuti"

Presente anche Niccolò Centioni, che ricorda Fassari dopo i funerali: "Antonello, grande attore e grande persona soprattutto, indimenticabile. Uno dei migliori attori mai conosciuti in vita mia. Era uno dei personaggi più forte de I Cesaroni, vi ho fatto un film insieme quando ero piccolo, facevo suo figlio, poi me lo sono ritrovato come zio ne I Cesaroni, era fantastico".

Federico Russo: "Mi ha sempre consigliato di continuare a studiare"

Arrivano anche le parole di Federico Russo, che ne I Cesaroni interpretava il piccolo Mimmo e oggi rievoca i ricordi sfumati di Fassari: "Ero molto piccolo, mi trattava come fossi suo nipote. Era buono, serio, intelligente, mi ha sempre consigliato di studiare. Nessuno di noi se lo aspettava, lo stavamo aspettando per le riprese. Era come se fosse davvero uno zio. Ea una persona molto colta, mi ha sempre spronato a non fermarmi, continuare a studiare".

Micol Olivieri e il ricordo di quella scena con Antonello Fassari

Ai funerali di Antonello Fassari anche Micol Olivieri, che ricorda i momenti sul set de I Cesaroni con Antonello Fassari, quando lei interpretava il ruolo di Alice: "I ricordi di Antonello sono tantissimi, ho avuto la fortuna di girare con lui infinte scene di colazioni. La più bella è forse nella seconda stagione, in cui Alice aveva le sue prime mestruazioni e si trovava lì con zio Cesare a fare da spalla. Lì è uscita la grande sensibilità della persona oltre l'attore. Era tanto amato e meritava tutto questo amore, l'affetto di oggi. Consigli veri e propri ce ne sono stati tanti, abbiamo passato anni sul set. Certamente porto nel cuore la sua infinita cultura, si interessava di tutto, era persona di spessore importante che non incontri facilmente".