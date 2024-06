Simona Ventura e il party prima del matrimonio: chi erano i famosi presenti e la dedica a Giovanni Terzi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Circa mille persone. È questo il numero di coloro che hanno ricevuto l'invito per il pre party matrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si è tenuto mercoledì 26 giugno in un locale di Milano, in zona Certosa-Villapizzone. Una grande festa che precede le nozze vere e proprie in programma il 6 luglio presso il Grand Hotel di Rimini. Presenti amici e vip, personaggi dello spettacolo, della politica e del cinema, che hanno festeggiato per tutta la notte insieme ai futuri sposi.

Il party pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi: chi era presente

Il party pre nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi è stato curato nei minimi dettagli dal wedding planner Enzo Miccio, che ha anche accolto tutti gli ospiti all'entrata. Tra le circa mille persone si riconoscono volti della politica, come il presente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme a Roberto Formigoni e l'ex sindaco della città Gabriele Albertini, passati solo per un saluto ai futuri sposi. Non mancano anche alcuni nomi del giornalismo, come Pietro Senaldi e Luca Dondoni, così come volti dello spettacolo, da Paola Barale ad Alba Parietti, Paola Caruso, Antonella Elia. E poi ancora uomini del mondo dello sport, tra cui il calciatore Gianluca Pagliuca.

Da sinistra: Paola barale, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Vira Carbone e Simona Ventura, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La conduttrice ha fatto il suo ingresso intorno alle 21, ringraziando tutti gli ospiti arrivati. "Grazie, benvenuti alla nostra festa”, ha detto al di sopra di un palchetto, tra le urla e gli applausi dei presenti. Per Giovanni Terzi il 26 giugno è stato un giorno particolarmente speciale: oltre alla festa, ha compito anche 60 anni. I festeggiamenti sono continuati per tutta la notte, sulle note di brani dei Coldplay, Beyoncè e Rihanna.

La dedica di Simona Ventura al futuro marito

Poco prima della grande festa, Simona Ventura aveva pubblicato sui social una dedica d'amore al futuro marito, che il 26 giugno ha festeggiato anche i suoi 60 anni. Accompagnato del video della proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle, la conduttrice ha scritto: "Oggi è il primo dei 10 giorni che ricorderemo, ameremo e proteggeremo per tutta la nostra vita. Uniremo per sempre i nostri percorsi, i nostri progetti le nostre affinità elettive. L’abbiamo scelta insieme perché oggi è anche il tuo compleanno! Sei vita, amore, guida, protezione, energia. Ti amo infinitamente". Tra i commenti, la risposta del neo sessantenne e futuro sposo: "Amore mio sai sempre stupirmi dal primo momento in cui apri gli occhi alla sera in cui andiamo a coricarci. Sei l’essenza della mia vita e con il cuore in gola dall’emozione ti dico: Ti amo da sempre e per sempre". Le nozze ufficiali si terranno il prossimo 6 luglio a Rimini.